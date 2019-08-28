“麻醉镇痛药”琼森公司面临6900亿韩元赔偿金炸弹. August. 28, 2019 07:25. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 据《华盛顿邮报》等媒体26日报道，美国法院已经认定制药公司对导致全美每年4.76万人(以2017年为准)死亡的“麻醉镇痛药(narcotic analgesic)”鸦片类药物(Opioid)中毒事件负有责任。鸦片类药物是源自鸦片或合成的强力麻醉成分，包括吗啡、芬太尼等。 俄克拉荷马州克利夫兰郡地方法院当天做出如下判决，销售鸦片类药物系列镇痛药和原料的琼森公司须向俄克拉荷马州政府支付5.72亿美元(约6938亿韩元)中毒相关赔偿金。 在美国，从20世纪90年代后期开始，只要有医生的处方，就可以购买鸦片类药物，并引发了严重的中毒问题。2017年10月，唐纳德•特朗普总统将鸦片类药物中毒指定为国家公共卫生危机，并表示将以相当于“传染病”的事态进行应对。自1999年以后，因麻醉镇痛药而死亡的人数达40万人以上，美国政府每年用于治疗鸦片类药物中毒的医疗费达785亿美元(约95万亿韩元)。

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