日本按计划从28日起把韩国从“白色国家”中除名. August. 28, 2019 07:25. by 常驻东京记者 金范锡 bsism@donga.com. 日本政府表示，将按原计划从28日起实行把韩国从“白色清单（出口程序简化对象国）”除名的实施令修正案。日本政府在本月2日的内阁会议（国务会议）上批准了将韩国从出口优惠国A集团（白色清单）转移到B集团的修订案，并于7日通过官方公报予以公布。 在实行该修正案的前一天即27日，日本内阁成员一致发表强硬言论称，实施修订案一事没有变化。日本经济产业相世耕弘成在当天的例行记者会上表示：“这是为了适当实施出口管理而进行的运用再研究，并不是想对韩日关系产生影响。将严格实施（这一措施）。”他同时反复强调，这不是“禁运措施”。 特别是针对李洛渊总理“如果日本从不正当措施恢复原状，韩国可以重新考虑废除《韩日军事情报保护协定》”的发言，他回答称，“（出口限制及从白色清单除名等）日本的出口管理与军事情报相关的政府间协定，不是一回事”，事实上表明了拒绝之意。 日本外相河野太郎在回答外国记者关于废除《军事情报保护协定》影响韩日关系的提问时表示：“韩日间最重要的问题，是1965年《韩日请求权协定》”，“如果韩国希望重新书写历史，就必须明白，重写历史是不会发生的。”日本官房长官菅义伟也表示：“包括废除《军事情报保护协定》在内，韩国方面不断做出不正当和不合理的举动”，“我们将以一贯的立场要求韩国做出明智的应对。” 日本首相安倍晋三27日在法国比亚里茨闭幕的七国集团（G7）峰会结束后举行的记者招待会上也强调了这一部分，并表示：“很遗憾，韩国还在继续采取有损国家间信赖关系的措施，因此将要求（韩国）遵守国与国之间的承诺。” 专家认为，随着韩国采取强硬措施，日本政府也不会改变对韩国的强硬态度。《读卖新闻》23日至25日以1067人为对象进行电话问卷调查的结果显示，65%的人对日本政府将韩国从“白色清单”除名的应对方式表示“支持”。《产经新闻》27日还刊登了内容为《韩国的异常行动需要罚点球，应该讨论制裁”的挑衅性社论。

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