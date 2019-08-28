美国：“对独岛演习心感忧虑”. August. 28, 2019 07:25. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国对韩国决定终止《韩日军事情报保护协定》表示失望和不满，现在又对韩国的独岛防御演习表示担忧。 美国特朗普政府高层人士26日（当地时间）就韩日矛盾谈到韩国实施名为“东海领土守护演习”的独岛防御演习，并表示，“从演习的时间和规模来看，无助于解决韩日矛盾”。这名官员一方面表示，“美国对‘利扬库尔岩（美国对独岛的称呼）之类的主权及领土争端问题，不持特定立场”，同时又称，“从眼下的韩日矛盾需要解决的观点来看，美国对这一演习表示担忧。”这一表态似乎是对以决定终止《韩日军事情报保护协定》为契机使韩日两国矛盾恶化的动向反应敏感。 美国国务院也就《东亚日报》的相关提问表示，“考虑到最近的韩日矛盾，在利扬库尔岩上举行的军事演习，无论其时间、所传达的信息还是扩大的规模，在解决问题上都不是建设性的。”国务院在以发言人名义进行的评论中明确表示，“（领土）主权问题是韩国和日本应该和平解决的问题”，但可以看出，针对与韩国相关的各种悬案，美国选择了与过去不同的强硬方法。发言人还表示：“希望韩国和日本能够为解决矛盾进行真挚的讨论。”此次演习于26日和27日进行，在决定终止《军事情报保护协定》三天后举行，也是历来演习中规模最大的一次。

한국어