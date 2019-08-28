现代起亚推出汽车内置式电动踏板车. August. 28, 2019 07:26. by 金道炯 dodo@donga.com. “停车后，我会乘着它去往最后的目的地。” 现代•起亚汽车27日公开了汽车内置式电动踏板车(照片)。这是负责移动的开始到结束负责的所谓“总移动性(Total Mobility)解决方案”的一环。现代•起亚汽车当天表示，正在研究从2021年上市的新车开始，将可以在下车后使用的该电动踏板作为选择装置进行搭载的方案。 车上装载的电动踏板车利用运行过程中产生的电力自动充电。搭载锂离子电池，一次充电可行驶约20公里。预计最高时速将限制在20公里/小时。该车采用三段折叠式设计，尺寸较小，重量为7.7公斤，是目前在售的同类产品中最轻的一款。 电动踏板车是“最后一英里(Last Mile)”中使用的个人型移动工具之一，意指汽车无法到达的到最后的目的地的区间。在全球汽车业界，利用最后一英里区间的竞争已经全面展开。在美国福特公司在区间投入机器人进行配送的过程中，日本丰田公司展示了利用无人驾驶汽车的服务。 全球咨询企业麦肯锡咨询公司预测，在美国和欧洲、中国，共享最后一公里移动性市场到2030年将扩大到5000亿美元(约605万亿韩元)。韩国国内最后一公里移动性市场也将于2022年达到6000亿韩元规模。

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