只要有听众，萨尔茨堡庆典就会继续进行. August. 27, 2019 07:32. . “让热那亚再次伟大”，一条推特画面投射在横长50米舞台一半以上的半透明布上。“把权力还给市民”“让平民永恒”……无数推特留言最终以“西蒙万岁！”结束。 20日，在威尔第歌剧《西蒙•博卡内格拉》拉开帷幕的奥地利萨尔茨堡庆典大剧场，这段沉重的悲剧的序言上只有低音男歌手的声音。导演安德烈亚斯•克里根布尔克将这一“枯燥乏味”序言的背景从14世纪搬至现代。拿着手机的选举活动家们穿梭在舞台上，通过社交网络服务(SNS)制造舆论，选出总督的过程立马连上，无聊感不知不觉就消失了。 歌剧不只被政治象征所埋没。舞台将格里马尔迪的宅邸和西蒙的宫殿分成两半，形成了协调。饰演西蒙的男中音歌手卢卡•萨尔西和忠实地扮演阿梅利亚一角的玛丽娜•莱贝卡，时隔25年再次以父亲和女儿的身份相逢的场面，展现出了极致的人情味。 指挥家瓦列里•盖尔吉耶夫在中央安排了低音弦乐器，展现了压倒性的低音。 相反，登上“Felsenreitschule”演出舞台的莫扎特歌剧《伊多梅纽斯Idomeneo》却成为了争论的焦点。问题在于导演的过度介入。就像两年前的《蒂托的慈悲》一样，期待成功的导演彼得•塞拉斯在19日的演出中遭到了嘘声。他将气候变化投射到“伊多梅纽斯”的海洋中，但一下子将难民、世代矛盾等话题抛在脑后，显得散漫。在音乐方面也下手，删除了大部分的“Recitativo secco(台词)”，三幕的原作被编辑成两部分。但是，特奥多尔-库伦齐斯的专利—动感指挥让人投入其中。 钢琴家毛利西奥•波利尼的独奏音乐会也成为话题。他是1973年在萨尔茨堡庆典上出道并举办60场音乐会的常客。18日，记者在庆典大剧院见到了这位77岁的大师，他看上去连走路都很困难，但当他平静地传递贝多芬第32号钢琴奏鸣曲《阿里埃塔Arietta》的乐章时，观众席上连呼吸都停止了。 我们国家的演奏者也会站上萨尔茨堡庆典的舞台。25日，贝斯延光哲作为柏林爱乐乐团的贝多芬第9号交响曲独唱者出道。17日，在维也纳爱乐乐团“Requiem”演出后见到的庆典艺术导演马库斯•辛特霍伊泽表示：“明年100周年时，邀请了钢琴家赵成珍，也一定会让人听到长笛演奏者崔娜京的CD。” 22日，以演唱会为主的瑞士卢塞恩音乐节达到了高潮。替代由于健康原因未能与巴伐利亚广播交响乐团合作的马里斯•扬松斯，在萨尔茨堡庆典上指挥的雅尼克•内泽塞根还首次亮相卢塞恩音乐节。莱昂尼达斯•卡巴科斯倾情演绎贝多芬小提琴协奏曲，全新推出了与定音鼓进行二重奏的华彩乐段。肖斯塔科维奇C小调第4号交响曲通过卢塞恩音乐节管弦乐团的完美合奏熠熠生辉。 “参与是一种艺术”。这是今年迎来第99届的萨尔茨堡庆典首次向游客发出邀请。参与就是享受庆典的听众。因为这些听众的存在，世界顶级的夏日庆典门票销售一空。 萨尔茨堡•卢塞恩 刘赫俊 音乐评论员•Clarahouse代表

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