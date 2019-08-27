不要让我的儿子当统兵之帅. August. 27, 2019 07:32. by 李恩澤 nabi@donga.com. 战国末期，秦国正盛时期。赵国阻止秦国东进。赵国的将帅是名将廉颇。撇开将军的智谋，在军队的水平上，秦国占有绝对优势。如果在野战中与这样的军队发生冲突或展开攻势，将没有胜算。廉颇采取防守一贯的策略，秦国未能突破防守而陷入苦战。但随着廉颇的出色表现，自信心得到提升，在赵国内部萌生了不满。看透了这个气氛的秦朝传出了旨在分裂赵国内部的传闻。说秦国非常害怕的事情，是赵国把名将赵奢的儿子赵括任命为司令。最终，赵国国王罢免了廉颇，任命赵括为司令。 赵奢是赵国名将。也许是爱慕父亲的名声，赵括从小就认真阅读兵书。据传，有一天他与父亲讨论兵法，赵奢也未能反驳儿子的意见。有了这样的评价，赵国孝成王立即将廉颇解职，任命赵括为司令。于是，赵括的母亲上疏说，“不能任命赵括为统兵之帅”。决定性的原因是，赵奢生前曾说过：“我儿子谈论战争太简单了。不能让他当统兵之帅。” 赵括盲目进攻，最终赵军全军覆没，自己战死。这场失利使赵国首都邯郸被围困，濒临灭亡，由于楚国和魏国援军赶到，赵国才得以幸免于亡国。但赵国遭受了无法东山再起的打击，只不过是拖延了灭亡的时间。断定“我是正义，对方是罪恶”的人。相信通过一两种政策可以立即改变世界的人大都是简单看世界的人。即便如此，赵国也有良心的父母，他们知道有这样的问题后，上疏说，尽管是自己的孩子，也不能任命他为统兵之帅。我们的社会里，到处是那些对子女、对外形、对自己人信任有加的人，真是要命。

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