特朗普称“韩美军演没有必要”，沦为“花钱买来的同盟”？. August. 27, 2019 07:32. . 美国总统特朗普25日在七国集团（G7）峰会上会见日本首相安倍晋三时表示：“朝鲜国务委员会委员长金正恩对战争演习（韩美联合军演）非常生气。我也认为这没有必要。”他还说这“完全是在浪费金钱”。尽管这次演习的规模和方式都有所调整，但他重申“没有必要”。 特朗普念叨钱也不是一天两天了。特朗普总统一直强烈批评盟国的“安保免费搭车”，甚至在与金正恩的首脑会谈上也表示“演习真的很花钱”“想撤走驻韩美军”。虽然他把基于共同利益的同盟看成是单方面施惠的看法令人啼笑皆非，但特朗普总统却把朝美对话和韩国防御费用合在一起计算。如果朝美谈判进展顺利，我们就该担心联合军演的永久停止和驻韩美军的撤离了。 再加上韩国政府决定终止《韩日军事情报保护协定》，特朗普总统的账单目录中很有可能增加新的项目。因为韩国不顾美国的反对，切断了韩美日安保合作的连接链，所以给了美国索要补偿费用的名分。特朗普政府已经提交了50亿美元（约6万亿韩元）的账单，其中包括美军驻扎费用、联合演习和战略资产展开、霍尔木兹海峡防御、南中国海自由航行费用等。 驻韩美军、联合军演、联合司令部等韩美同盟的三个轴心正在动摇。美国总统公然谈论要撤走驻韩美军，联合军演实际上早已成为纸上谈兵。联合司令部的战时作战指挥权一旦被移交，就会被改编成韩国军队靠前、美军靠后的局面。虽然朝鲜接连进行导弹挑衅增大了威胁，但韩国政府只致力于重启对话，表现出赞同特朗普总统快速计算金钱的姿态。 青瓦台表示，废除“军事情报保护协定”反而会成为“韩美同盟升级”的契机，主张加强韩国安保力量。但在这种自强也有相当部分有赖于美国产武器的情况下，传出了韩美之间已就通过购买大量武器来间接负担费用达成协议的说法。这样下去，我们担心会成为花钱买来的同盟、遇到危机先讨价还价的同盟。

한국어