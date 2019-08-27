LPGA加拿大女子公开赛落幕，高真荣“72洞无柏忌”夺赛季第4冠. August. 27, 2019 07:31. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. “LPGA大势”高真荣(24岁•海特真露)以72洞无柏忌(No Bogey)的完美计分卡成绩夺得冠军。 26日，在加拿大安大略省奥罗拉的麦格纳高尔夫俱乐部(72杆)举行了美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛加拿大女子公开赛(总奖金225万美元•约27亿韩元)决赛轮第4轮比赛。抓到8个小鸟球的世界排名第1位的高真荣在4天内没有吞下一个柏忌，以26个小鸟球，低于标准杆26杆的262杆，领先第2位尼克莱•拉尔森(26岁•丹麦)5杆，迎来一场大胜。 72洞无柏忌冠军是自2015年朴仁妃(31岁)在HSBC汇丰银行女子冠军赛上创下的记录后，4年来的首次。外电将比赛称为“无瑕疵的表演(Flawless Performance)”，高真荣本人也发表感想称“这是我本人觉得非常了不起的一周”。高真荣在此次比赛中使用了印有专职球童大卫•布鲁克(英格兰)赠送的太极旗的计分簿钱包，吸引了人们的视线。 自英国女子公开赛第3轮2号洞吞下柏忌后，高真荣已经连续106洞没有吞下柏忌，她的冠军成绩为262杆。这也是她个人72洞最少杆数及该比赛最少杆数冠军记录。 当天的亮点是9号洞(5杆)的保帕成功。用3号木杆打出的第2杆进入到球道后边的长草中，在宣布“不可打的球(罚1杆)”后的第4杆打到距离洞口1.2米的地方，以4杆上果岭一推保帕延续了无柏忌行程。之后，高真荣在10号、11号洞连续抓下小鸟球，将领先优势扩大到6杆，彻底杀死了比赛悬念。 至此，在本赛季LPGA选手中取得最多胜利4胜(总共6胜)的高珍英还有望获得主要冠军头衔4冠王。高真荣在剩下的3个部门奖金(261.8631万美元•约32亿韩元)、赛季平均杆数(68.81杆)、年度最佳球员(237分)中均处于领先地位。 如果高真荣在剩下的8场比赛中再获得1场胜利，她将成为继2015年的朴仁妃和高宝璟(新西兰)、2016年的阿瑞雅•珠塔努甘(泰国)之后，时隔3年再次成为赛季5冠王的主人公。 如果获得很有希望获奖的年度最佳球员头衔，那么高真荣将成为继南希•洛佩兹(1979年)、贝斯•丹尼尔(1980年•以上美国)、安妮卡•索伦斯坦(1995年•瑞典)、高宝璟(2015年)之后，历史上第五个在获得新人王的第二年成为年度最佳球员的选手。她能否超越奖金王的头衔，继2007年的罗蕾娜•奥查娅(墨西哥)之后，赛季奖金首次突破300万美元也备受关注。 另外，朴城炫和许美贞排在并列第20位(低于标准杆11杆)，新人王有力竞争者李晶恩排在并列第31位(低于标准杆9杆)。

한국어