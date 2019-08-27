废除“军事情报保护协定”的后风暴愈演愈烈，美国将以防卫费向韩国施压. August. 27, 2019 07:31. by 韩相俊记者、常驻华盛顿记者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. 文在寅总统决定废除《韩日军事情报保护协定》的后暴风正大肆刮向韩美同盟。朝鲜发动挑衅企图寻找因“军事情报保护协定”的废除给韩美日三角同盟带来的裂痕，以此为信号弹，连美国总统特朗普也对韩美联合军演表示不满，称“完全是在浪费金钱”。越来越多的人担心，如果特朗普政府认为废除“军事情报保护协定”导致美国在东北亚安保费用的增加，不仅会减少韩美军演，还会在明年的驻韩美军防卫费分摊额谈判中猛烈敲打韩国。 特朗普总统25日（当地时间）在七国集团（G7）峰会举办地法国举行的美日首脑会谈前，通过开场白就韩美联合军演表示：“我认为这没有必要”，“我认为这完全是在浪费金钱（a total waste of money）。”对于支撑韩美安保同盟的根基———韩美联合军演，特朗普露骨地表示不满，并提出了费用问题。美国国务院发言人摩根·奥尔特格斯也通过推特就废除“军事情报保护协定”表示：“我们深感失望和忧虑”，“这将使韩国防御变得更加困难，增加对美军的危险。”这意味着，随着韩美日同盟因废除“军事情报保护协定”而发生动摇，美国为东北亚区域安全而必须花费的费用必然会进一步增加。 韩美外交界一致认为，青瓦台在废除“军事情报保护协定”后从华盛顿收到的第一张账单将是防卫费分摊额。韩美通过3月份的磋商，就今年分摊额比去年递增8.2%、增加到1.0389万亿韩元达成了协议。但是在最近接连访韩的白宫国家安全事务助理约翰·博尔顿和美国国防部长马克·埃斯珀的施压后，又加上废除“军事情报保护协定”，大部分分析人士认为美国会要求较高的上调率。再加上特朗普总统对韩美联合军演持否定态度，每年12月份举行的“警戒王牌”韩美联合空中演习很有可能继去年之后今年也不会举行。 青瓦台里越来越多的人表示，为了最大限度地减少废除“军事情报保护协定”对韩美同盟产生的影响，“需要尽快进行韩美首脑间通话”。与此同时，青瓦台正在考虑不提高防卫费分摊额，而是与美国就大规模武器采购举行磋商的方法。

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