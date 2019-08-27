“盖乐世S10效果”显现，三星电子日本智能手机市场份额创6年新高. August. 27, 2019 07:31. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子第二季度在日本智能手机市场创下了6年来的最高占有率(9.8%)。 26日，据市场调查企业Strategy Analytics(SA)透露，三星电子第二季度在日本市场出货了约60万台智能手机。以9.8%的占有率排在苹果(50.8%)之后，高居第二位。这比去年同期(8.8%)上升了1个百分点，是自2013年中期以后最高的市场占有率。 三星电子截至2013年中期在日本市场的占有率一直保持在10%以上，但从2014年(5.6%)开始经历下滑，到2016年(3.4%)跌至谷底。但是从去年(6.4%)开始，三星电子以高端机型为中心开始反弹，今年第二季度接近10%。智能手机业界相关人士表示：“盖乐世S10等最近上市的机型在日本获得了很好的反响，正在逐渐找回名声。” 在日本市场上，排名第三的夏普(7.2%)和第四位的索尼(7.0%)等日本企业紧随三星电子之后。中国华为的市场占有率与去年同期(5.9%)相比出现大幅下降，仅以3.3%位居第5位。业内人士表示：“华为继美国之后，在日本也遭遇低迷。通过中低档商品很难与对手竞争。” 今后三星电子计划以盖乐世Note10等高端机型为中心进军日本市场。今年3月，三星电子在东京开设了全球盖乐世宣传馆中规模最大的“盖乐世原宿店(GALAXY Harajuku)”。7月，为纪念2020年东京奥运会，三星还推出了盖乐世S10奥运特别版。财界相关人士表示：“日本将在2020年东京奥运会之前正式扩大第五代(5G)网络事业，这将对盖乐世系列的销售票房产生积极影响。”

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