安倍扩大美国农产品进口. August. 27, 2019 07:31. by 常驻华盛顿记者 李正恩、常驻东京记者 朴亨俊 lightee@donga.com、lovesong@donga.com. “中国不进口的美国玉米，日本来买。” 日本国营电视台日本广播协会（NHK）26日以上述标题报道说：“日本企业决定从美国购买约250万吨玉米。与日美贸易谈判无关，属于另行购买。”受中美贸易纠纷影响，中国没有购买美国产玉米，日本代为购买，此举引发了“倾囊相助”的争议。 美国总统特朗普25日（当地时间）在七国集团（G7）峰会举办地法国比亚里茨结束美日首脑会谈后，在共同记者会上表示：“就与日本的贸易谈判达成了原则性协议”，“安倍首相决定购买美国的全部玉米。规模达数十亿美元，对农民来说是巨大的。”他说：“由于中国没有按照所作（购买美国农产品的）承诺行事，我们的玉米留在全国各地”，并吹捧说，“我感谢安倍首相和日本人民。我们是梦幻般的朋友。” 接过发言的安倍首相明确表示：“（购买美国产玉米）将在民间领域进行。”对此，特朗普总统虽然多少有些尴尬，但还是坚持说：“日本的民间企业非常听政府的话”，“虽然与我国不太一样，但是对公共领域有着巨大的尊敬。” 美日首脑在此次首脑会谈上就从4月开始进行的贸易谈判的大框架达成了协议。两国首脑将于下月在美国纽约举行的联合国大会上正式签署贸易协定。协议的核心是日本扩大美国农产品市场，同时美国削减对日本工业产品的关税。 但是，日本方面主张的降低汽车关税问题，决定继续进行讨论，因此没有被列入协议。《东京新闻》26日就日本达成不利协议的背景报道说，“特朗普总统把谈判达成一致的时间推迟到7月参议院选举之后，安倍对他的这种做法欠了‘人情账’。” 当天的美日首脑会谈在上午进行了约53分钟，下午3时左右举行了第二次会谈，罕见地举行了两次。尤其是，由于日本记者没有接到关于第二次会谈的通知，所以大部分记者未能参加联合记者会。 另一方面，日本保守媒体则侧重于突出韩日关系的矛盾。《产经新闻》当天报道说：“特朗普总统24日就安全保障问题进行讨论后，对安倍首相说，‘韩国的态度很过份。不明智。他们被金正恩看不起’。”特朗普总统还表示：“金正日说不能信任文在寅总统。”右翼倾向的《读卖新闻》报道说：“在24日的晚宴上，特朗普总统说文在寅总统是‘不可信的人物’。”对此，韩国外交相关人士断然否认称，“这是毫无根据的话”。

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