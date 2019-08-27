“人体像风景，风景像人体”. August. 27, 2019 07:31. by 田承勳 raphy@donga.com. 旅法西洋画家韩弘洙(61岁，音译)从24日开始在京畿光州市荣恩美术馆(音)举办了个人展《山深邃的样子_岭(Haut-fond)》。 进入展示场的瞬间，深山的山谷风景就展现在人的面前。然而，一个个看似灵妙的山谷，却让人意识到，其实人身上的每一个部分，都是无数重叠的。在这里可以看到作者独特的艺术世界，即“人体像风景，风景像人体”，既透明又梦幻。 2015年，他与来自中国的世界级雕塑家王度(63岁)一起在法国巴黎举办了联合国教科文组织成立70周年纪念展《第三现实》。2015年在联合国教科文组织展出的韩作家的作品《祈愿的背面》，既富有色情色彩，又体现了对神圣人类身体的构图和省察，得到法国画坛的关注。 韩作家在画人体或画自然风景时，经常会用柔软的毛笔薄薄地涂上30层以上的油画颜料的方式展开作业。由于反复重复涂漆，界线变得模糊，参观者会想象出另一种超越最初形象的双重含义。 他解释说：“比起被描绘本身，我更追求通过春天将它感性转移到其他世界。东方和西方、永恒和现在、理想和现实、超越和世俗的两义性是我的艺术世界。” 韩作家入住荣恩美术馆创作工作室，像写日记一样，每天画一幅自画像。他用木炭、彩色铅笔、墨汁等画的100幅自画像作品将在此次展会上亮相。他自1992年前往法国担任街头肖像画家以来，近30年来一直从事人体素描、自画像绘制工作。今年在韩作家的故乡海南举行的《母亲、大海、母海地》展示会、在首尔仁寺洞奥美艺术空间举行的《风景画》展上也展示了他描绘自然和人体的各种绘画作品。 他说：“就像太阳升起和落山一样，我们像日记一样观察和记录着自画像，在某个时刻，我能感觉到自己也像大自然一样在发生变化。”在31日下午2时的开场派对上，将上演用肢体语言表现人体绘画的Marionette(牵线木偶)活动、音乐剧演员朴惠美和跨界男高音柳河那参与的表演将亮相。该展览将持续到9月22日。

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