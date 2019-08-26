朝鲜趁韩美日“军事情报保护协定”混乱局面发动挑衅，金正恩笑了. August. 26, 2019 07:24. . 朝鲜24日上午发射了两枚短程发射体。这是今年以来的第九次挑衅。朝鲜媒体昨天报道说，在国务委员会委员长金正恩的指导下，朝鲜成功试射了“超大型火箭炮”。韩国政府对此表示“强烈忧虑”，军方则与朝鲜的挑衅毫不相关，从昨天起开始了为期两天的陆、海、空军和海警参加的历届最大规模的“守护东海领土演习”。 朝鲜发动挑衅，是在韩美联合指挥所演习结束后的第四天，也是韩国政府向日本通报决定结束《韩日军事情报保护协定》的第二天。特朗普总统早就表示“一旦联合军演结束后将停止挑衅，工作磋商将会开始”，青瓦台直到不久前还一直预测朝鲜和美国会尽快重启工作磋商，但这种期待落空了。金正恩3年前甚至提到了潜射弹道导弹的“水中发射试验成功”，暗示了发动更大挑衅的可能性。 特别是，此次挑衅的意图非常明显，是想助长围绕废除“军事情报保护协定”的韩日矛盾、韩美同盟的分裂乃至东北亚安全格局的混乱。韩美日三国安全合作因废除“军事情报保护协定”而断开链条的情况下，朝鲜认为这是扩充核武器与导弹能力、提高今后朝美谈判身价的绝好机会。 韩美日三国对此次挑衅表现出了各不相同的应对方式，暴露出朝鲜的计谋已然得逞。与以往不同，日本比韩国提前26分钟公布。虽然没有具体信息，但似乎是为了炫耀单方面收集情报的能力。此后，韩国和日本的发表在发射时间和射程上存在差异，暴露出了缺乏合作所造成的漏洞。韩国政府此次也表明了“强烈忧虑”，敦促朝鲜“停止发射”，特朗普对此不以为然，称“从未限制过短程导弹”。日本则声称，“明显违反了联合国决议”。 青瓦台表示，“日本提供的情报没有一件是有意义的”，急于强调废除“军事情报保护协定”的正当性。一位相关人士甚至还表示：“在我们延长协定的情况下，日本有可能单方面撕毁协定，那样的话，我们就会成为‘傻瓜’。”也就是说，韩国是因为担心日本突然废除协定而采取了先发制人的措施，这足以证明韩日之间的不信任到了何等程度。如果昨天开始的东海演习也是出于这种考虑，韩日关系似乎到了不可能恢复的状态。 这种韩日间外交失踪事态，将随同28日日本实行把韩国踢出“白色清单”，在今后的各个领域加深对立。很难指望像今年初发生的巡逻机威胁飞行和雷达照射等韩日军事矛盾不会演变成冲突。在朝鲜核武器、导弹威胁这一当前东北亚最大悬案面前，不能对韩日矛盾和韩美裂痕坐视不理。即使为时嫌晚，也应该积极展开恢复陷入危机的韩日、韩美关系的外交。只想让金正恩独自偷着乐吗？

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