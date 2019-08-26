就像金妍儿和防弹少年团是奇迹一样，三星和现代也是奇迹. August. 26, 2019 07:25. by 河任淑记者 artemes@donga.com. 6月底，记者有机会采访了欧洲最大的通信公司德国德意志电信公司的总裁蒂姆·怀特格斯。从2015年起，该公司每两年召集公司50多名管理人员举行为期一周的全球研讨会，第一年是在美国加利福尼亚州的斯坦福大学，2017年在以色列，今年在首尔举行。 当记者问他“为什么偏偏是首尔？”时，他是这样回答的。“韩国是一个善于变化的国家。看到这个国家在三四十年后彻底改变，我认识到，没有什么是不可能的。集中精神努力工作，追求完美主义的人才，使之成为可能。我想在韩国获得灵感。”回国前，他与SKT和三星电子管理层会面，讨论了5G（第五代）移动通信商用化的相关合作。 与海外经营者见面时，他们经常会对韩国的成就、韩国人的可能性表示称赞和羡慕。这不仅是因为“汉江奇迹”所象征的增长速度，也因为韩国企业目前的成就仍在得到承认。怀特格斯与SKT建立密切关系的契机是2016年的移动世界大会。在相邻的SKT展位上，他看到了人工智能服务、地图系统、宠物服务等自己想要实现的所有服务，感到十分高兴，就去拜访经营团队，结下了不解之缘。 只有约5000万人口的大韩民国，位居世界第一的领域多种多样。今年第二季度，以销售额为准，在全世界销售的每10台电视机中，就有5台是三星电子、LG电子的品牌。一度令韩国企业羡慕的日本索尼电视，在世界市场的占有率仅为8.8%。在衣物烘干机、洗衣机、无线清扫机等生活家电方面，LG电子上半年的销售额超过美国惠而浦，居世界首位。三星电子在生活家电领域连续13个季度席卷美国市场。众所周知的智能手机、DRAM半导体更是令人瞠目结舌。现代汽车集团的劳恩斯、现代、起亚3个品牌，在美国著名市场调查企业JD Power的“2019新车质量调查”中包揽了前三名。不仅仅是制造业。通信公司今年在世界上首次实现了5G服务商用化，仁川机场在国际机场协会的机场服务评价中，连续11年位居榜首。 但是，对于取得如此成果的韩国企业，海外的评价和我们内部的评价从某一瞬间开始出现了背离。如果能在世界市场驰骋纵横，在韩国也理应成为具有巨大市场支配力的大企业，但在韩国的氛围里，大企业的存在本身似乎是一个大错误。如果对企业感到自豪，就会被认为是落后于时代。从部分政治圈传出的，将韩国原材料、零部件产业未得到培育的责任推给大企业的声音中可以看出，在不少人看来，系统问题也是大企业的过错。正因如此，某大企业内部甚至出现了认真思考“我们为什么被讨厌”的情况。 韩国的大企业不能像艺人和体育明星一样，也成为值得骄傲的对象吗？“花滑女王”金妍儿在一直被以为是欧美运动的花样滑冰中，以美丽而坚毅的节目赢得金牌时，被称为“BTS”的防弹少年团今年在Billboard音乐大奖上获得大奖时，我们在欢呼时无需烦恼。因为把金妍儿、BTS与我视为一体，形成了热爱关系。 在贫瘠的环境中创造奇迹的这一点上，金妍儿、BTS和三星、现代没有区别。我们的代表选手已是一流。而且国家的自尊感在成员都是一流时也会随之上升。

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