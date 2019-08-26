在法国、在德国…黄义助和权昶勋，令人高兴的进球消息. August. 26, 2019 07:24. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 上半场第11分钟，法甲联赛波尔多队展开反击，黄义助(27岁•波尔多)向对方阵营全力奔跑了约60米。黄义助在对方大禁区附近接住了波尔多塞缪尔•卡卢的40米长传。他把皮球卸下来后向右侧带球，随后利用一记右脚劲射破门。“光义助”黄义助凭借爆发性的速度和充满灵感的射门等一展身手，攻入了自己在法国舞台上的首粒进球。 25日，黄义助在法国第戎的加斯通吉拉尔球场举行的2019~2020赛季法甲联赛第三轮客场比赛中攻入制胜一球，帮助球队以2比0获胜。开赛以来，波尔多队1平1负尚未取胜，凭借黄义助的出色发挥，波尔多队斩获了本赛季的首场胜利。 黄义助上赛季效力于日本职业足球联赛大阪钢巴队，上月转会到波尔多队，在法甲联赛开赛后3场比赛后终于尝到了进球的滋味。法甲联赛在其官方网站上写道：“之前得分炮一直沉默，面对批评的黄义助恢复了锐利。这是一个(对球迷的期待)失去的时间得到补偿的进球。”当天作为前锋首发出场的黄义助在上场71分钟后被替换下场。下半场第26分钟，他被替换下场，波尔多客场球迷为他鼓掌欢呼。黄义助的经纪人说：“本场比赛之前黄义助没有得分，压力很大，这次进球让他减轻了压力。此前，黄义助一直在酒店里训练，这次比赛前，他到波尔多市区租了一间有游泳池和花园的房子。一个稳定的环境，也似乎成了好结果的背景。” 上赛季效力于法甲第戎队，本赛季穿上德甲联赛弗赖堡队队服的权昶勋(25岁)当天也攻入了自己在德国赛场上的首粒进球。 在与帕德博恩的客场比赛中，在球队以2比1领先的下半场第40分钟，权昶勋替换上场，5分钟后，他接到队友卢卡斯•许勒在禁区右侧的地滚传球，左脚将球送入球网，帮助球队彻底锁定胜局。赛季开始前因小腿受伤等原因，似乎在首发竞争中掉队的权昶勋在自己的德甲首秀比赛中给人留下了深刻的印象，从而点燃了主力竞争的战火。 黄义助和权昶勋两人得分炮的启动，对于即将参加2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛的韩国国家足球队来说也是好消息。黄义助是韩国队最前方的主力射手，被称为“左脚达人”的权昶勋则是能够胜任进攻型中场和边前卫的多面手球员。参加与格鲁吉亚的友谊赛(9月5日)、与土库曼斯坦的第2轮预选赛第1场比赛(9月10日)的国家代表队名单将于26日公布。

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