SOUL EV在欧洲战胜德国和日本电动汽车. August. 26, 2019 07:24. by 金道炯 dodo@donga.com. 起亚汽车从5月开始销售的新型“SOUL EV”(照片)在小型电动汽车评价中超过了宝马(BMW)和日产(尼桑)的电动汽车，荣登榜首。 25日，据起亚汽车透露，德国汽车专门杂志《Auto Zeitung》在最近一期中，对在欧洲销售的小型电动汽车SOUL EV和宝马的i3s、日产的leaf e+进行了比较。在该评价中，SOUL EV获得了2989分(满分5000分)，轻松超越了BMW i3s(2894分)、日产Leaf e+(2870分)。据悉，《Auto Zeitung》与《Auto Bild》、《Auto Motor und Sport》一起是德国国内信赖度很高的三大汽车专业杂志。 SOUL EV在△车身△行驶时的舒适感△行驶性能△动力总成△环保•油耗等5个部门的测试中，在除了行驶性能之外的4个部门均占据了第一位。《Auto Zeitung》评价称，“SOUL EV在车内空间和行驶时的舒适感非常出色，提供充分续航距离的动力部分给人了留下深刻印象，是‘最现代、最完美的电动汽车’。” SOUL EV在车身评价中，在后座开放感、负载容量等方面获得了最高分。在行驶时的舒适感方面，SOUL EV在座椅舒适性、减震器、互助系统和人体工程学设计方面都获得了最高分。 与此同时，在最高速度、变速箱、噪音•振动、制动距离、质量保证等方面也获得了很高的评价。 今年3月，起亚汽车在日内瓦车展上首次在欧洲推出新型SOUL EV，并从5月开始正式销售。SOUL EV配备了64kwh的高容量、高电压电池，一次充电最多可行驶452公里，达到欧洲标准。 SOUL EV自2014年首次进军欧洲市场以来，被选为“2015挪威年度车型”等，2016年、2017年和2018年分别售出3286辆、3405辆和4229辆，不断巩固其在欧洲电动汽车市场的地位。起亚汽车相关人士表示：“此次评价表明，起亚汽车的电动汽车技术已经达到了巅峰水平。今后将继续推出多种环保车型，创造可持续发展的未来。”

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