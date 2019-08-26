74%的业主认为“今年最低工资处于较高水平”. August. 26, 2019 07:24. by 柳聖烈 ryu@donga.com. 据一项调查显示，韩国国内10名业主中有7人认为今年最低工资(时薪8350韩元)处于较高水平。这是2010年开始相关调查以来的最高值。 据最低工资委员会25日公布的《关于最低工资适用效果的实态调查》显示，46.5%的业主回答今年的最低工资“非常高”，27.9%的业主表示“稍高”。两者加起来的“高水平”比率为74.4%。 这是最低工资委员会2010年开始调查以来的最高比率。2018年最低工资(时薪7530韩元)比前一年上涨16.4%，回答“高水平”的比率为68.8%。 最低工资委员会每年都要调查最低工资效果情况，在最低工资审议结束后公开报告书。以2554家不足300人的企业为对象进行问卷调查的此次报告书是延世大学经济学教授崔江植(音译)及其带领研究组于今年6月制定的，并被用于决定明年的最低工资(时薪8590韩元)。 接受调查的23.2%的业主对今年的最低工资表示“一般”，回答“稍低”的占1.8%，回答“非常低”的占0.6%。也就是说，每100名业主中，只有2名左右认为今年的最低工资是“低水平”。 从企业规模来看，在回答“非常高”的比率方面，没有1名商用工人的公司(不雇用商用工人，只雇佣临时工)占50.7%，1~4人占46.8%，5~9人占45.7%，10∼29人占40.7%，30∼99人占40.3%等，企业规模越小，越表示最低工资水平过高。这可以解释为，越是小型企业，对最低工资上涨的负担就越大。 研究组对5191名劳动者提出了同样的问题，结果显示，回答今年最低工资为“低水平”的比率为12.4%。回答“一般”的占53.7%，回答“高水平”的占33.9%。在直接享受提高最低工资标准优惠的职工中，认为今年最低工资标准偏高的人也多于认为最低工资偏低的人。

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