在决定废除《韩日军事情报保护协定》3天后，韩国军方在独岛举行“保卫领土演习”. August. 26, 2019 07:24. by 孙孝周记者、常驻日本记者 朴亨俊 hjson@donga.com、lovesong@donga.com. 韩国军方在决定废除《韩日军事情报保护协定》三日之后，以最大规模举行了日本一直以来强烈反对的独岛防御演习，还破例公开了演习的照片和视频。 海军在25日表示：“为了进一步巩固守护独岛等东海领土主权的决心，把演习的名称命名为‘守护东海领土演习。”演习将持续至26日。海军和海警等为了应对日本极右翼势力入侵独岛，从1996年起每年分上半年和下半年举行一次“独岛防御演习”。军方在今年上半年推迟了演习，这一次首次更改演习名称，并把包括独岛在内的整个东海作为演习区域。 尤其是，此次演习有史以来首次在演习中投入海军舰艇中战斗力最强的宙斯盾舰和陆军特种部队，是有史以来规模最大的一次演习。通常会投入7、8艘海军和海警舰艇，但此次大幅增加到了10多艘。据悉，投入独岛的海军陆战队兵力也增加到了平时演习的2、3倍。军方相关人士表示：“与往年相比，兵力和战斗力都投入了2倍以上。” 日本外务省在当天发表的名为《抗议韩国军队在竹岛（独岛的日本名称）举行军事演习》的资料中表示：“竹岛是明确的日本固有领土。无法接受韩国军队的演习，感到极其遗憾。”对此，青瓦台发言人高旻廷在当天的新闻发布会上表示：“这次演习是为维护我们的领土和主权而对所有势力的演习。”

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