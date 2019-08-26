在韩日关系恶化的情况下仍决定在日本举行粉丝见面会的BTS. August. 26, 2019 07:25. by 林熙允记者 imi@donga.com. 韩国男子偶像组合防弹少年团将于11、12月在日本举行粉丝见面会。 防弹少年团将于11月23日、24日和12月14日、15日分别在千叶ZOZO海洋体育场和大阪京瓷巨蛋体育场等举行4次活动，与粉丝们见面。据悉，每场可容纳3万多人。 在韩日关系陷入僵局的情况下，这一消息传开后，网上粉丝们议论纷纷。在推特上，以“这个时局展开日本活动好像不太适合”“在辐射下请保护成员们”为宗旨的“#日本粉丝见面会_取消”的帖子接连不断。另一方则认为“日本活动也有必要，是吸引日元，所以没关系”。 预计，韩国歌手在日本的演出和活动暂时不会受到影响。上个月防弹少年团的体育场之旅、本月初SMTOWN演唱会盛况空前。TWICE计划10月在日本7个城市举行体育场巡演、Black Pink计划12月举行巨蛋巡演。 另外，防弹少年团在美国和英国享受了双重喜事。 23日(当地时间)，美国唱片产业协会(RIAA)通过官方网站宣布防弹少年团的专辑《MAP OF THE SOUL：PERSONA》获得了金唱片认证。这是他们自去年11月凭借《LOVE YOURSELF結Answer》获得韩国歌手首张金唱片认证后第二次获奖。该协会根据专辑销量，进行黄唱片(50万以上)、白金唱片(100万以上)、多白金唱片(200万以上)、钻石唱片(1000万以上)认证。专辑部门认证包括数字和实物专辑销量、数字下载、音频及视频流媒体等各方面的统计。 英国MTV24日表示，防弹少年团被选为“2019 MTV最火的夏日超级明星(2019 MTV Hottest Summer Superstar)”。 从2013年开始，MTV每年夏季都通过在线投票进行评选。2017年由Lady Gaga、2018年由塞琳娜•戈麦斯获得。防弹少年团4月凭借《MAP OF THE SOUL：PERSONA》专辑登上了英国专辑排行榜的榜首位置。

한국어