韩国称“征得理解”与美国称“并未如此”……半调子党破坏协定，同盟外交只有空架子. August. 24, 2019 07:59. . 美国国务卿迈克·蓬佩奥昨天就文在寅政府关于终止《韩日军事情报保护协定》的决定表示“失望”。在韩国政府做出决定的第二天，美国国务院和国防部分别发表评论，表示“强烈忧虑和失望”。美国国防部还修改了起初“鼓励韩日两国为消除分歧而合作”的首次评论，提高了批评力度。美国国务院和国防部用如此强硬的语调公开反驳同盟国的决定，这是史无前例的。 青瓦台称美方理解韩国政府的这一决定，但美方立即予以否认，称“从未得到过我们的理解”。虽然没有确认韩美两国究竟通过什么渠道进行了什么内容的沟通，但同盟间的沟通不足和不和谐音已经表面化。韩国政府声称的“美国理解”的根据是什么，是不是只向美国进行了非正式通报就夸大其词称得到了美方的理解，是不是任意解释了美国的立场，要查明其经纬，如果存在混淆事实的情况，就应该追究责任。 当然，文在寅政府决定废除《韩日军事情报保护协定》，其目的并非终止协定本身，而是为了应对日本单方面的经济报复措施，提高韩国的协商能力。根据规定，在协定期满前90天通知，明天是最终期限，但实际协定终止日期是今年11月22日。在此之前，并没有有关是否可以撤回终止协定意向的明确规定，因此基于两国如何解释，废除协定的决定可能会被推翻。 《韩日军事情报保护协定》一直发挥着韩美日三角安保合作重要纽带的作用。这就是美国一直要求韩国政府维持协定的原因。如果韩美之间对废除协定的隔阂不能消除，对韩美同盟产生的负面影响令人担忧。韩国军方表示，即使协定终止，也可以用现有的韩美日情报共享约定（TISA）来防止情报空白。但是，在宣布中断与日本交换军事情报的情况下，认为可以在韩美日约定的层面交换情报的主张，似乎缺乏说服力。更何况，由于该约定没有国际法的约束力，而且必须一一经过美国，所以很难代替《韩日军事情报保护协定》。最终，如果很难得到日本通过侦察卫星获得的情报资产，那么对情报空白的担忧就会增大。 韩国外交部昨天下午向日本转交了包括终止《韩日军事情报保护协定》决定的正式信函。如果是这样，日本很有可能在28日按计划实施将韩国从“白色清单”除名的措施。韩日两国应避免发生极端对峙。韩国政府应尽量减少对韩美同盟产生的负面影响，倾注外交努力阻止韩日关系的破裂。

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