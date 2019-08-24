理查德-柯蒂斯《About Time》之感悟. August. 24, 2019 07:59. . 总有一天想拍一部关于时间旅行的电影。每当创意出现的时候，我就会自吹自擂。几年下来，终于凑齐了够写一部小长片的分量，当我准备拿起笔正式写的时候，偏偏就在那个时候，我遇到了这部电影《时空恋旅人(About Time)》。 住在英国西南部最下面的海岸边的蒂姆•雷克(多姆纳尔•格里森饰演)在21岁那年从父亲那里听到了巨大的秘密。只遗传给家族男人的时间旅行能力。虽然不能走向未来，但可以回到过去的时间，在壁橱里握紧拳头，闭上双眼就能到达自己希望去的地方，这种令人难以置信的说法得到确认后，蒂姆想利用这种能力轻松赚钱。父亲则耐心地劝他。爷爷虽然是富翁，但却是没有朋友的不幸的人，叔叔最终也浪费了人生。所以父亲嘱咐他深思熟虑后再使用。蒂姆没有按照父亲的忠告，为了钱和出人头地他使用了该能力。另外，如果回到过去并修正情况的话，受其影响，经历现在的变化后会更加慎重。与一见钟情的女孩相恋结婚，不知不觉间，蒂姆成了两个孩子的爸爸，父亲通过遗嘱告诉替他自己掌握的幸福秘诀。过平凡的一天。然后，再那样过一天。因为紧张和担心，第一天就感受到了之前没有见过的世界的美丽。 印象最深的场面是，正如父亲的遗言所说的那样，反复过昨日生活的蒂姆再次经历让他感到辛苦的事情，但这次他从容地微笑着接受每一个瞬间。他的微笑使他见到的所有人都露出微笑。作为时间旅行能力的受益者，蒂姆得到的最大收获是幸福生活不需要时间旅行这一事实。蒂姆领悟到，与其改变过去，不如将现在的状况交给自己，以感恩的心享受生活才是幸福的，最终他不再进行时间旅行。就像时间旅行一样，珍惜和享受每时每刻就足够了。 以前写的时间旅行笔记现在不知道被仍在了在哪里。因为放弃了这个剧本。我知道，即使成为奶奶，我的脑海中也不会产生比在这部影片中讲述的主题更好的想法。即便如此，也并不遗憾。看《时空恋旅人》是我人生的幸运。累的时候想一想。如果我重活今天呢？是不是沉溺于迫在眉睫的事情之中，错过现在宝贵的东西呢？ 因为给我的作业而苦苦挣扎的今天是第二次生活的今天。因为是反复的，所以不必紧张或担心。所以今天该是享受世界之美的时候了。我决定这样想。

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