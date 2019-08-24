天气数据成为智能城市的核心. August. 24, 2019 07:59. . 自最早的文明“四大文明”开始以来，人类一直在建设城市，聚集生活。为了更好的生活环境而建立的城市逐渐变得庞大，并逐渐成为文明的象征。但是，没有对空间的了解，只扩大了规模的城市，连上下水道都不具备，引起了卫生问题为首的诸如资源枯竭和基础设施、能源不足等各种问题。它还引起过诸如夺走一半欧洲人口的“黑死病”一样的灾难。 工业革命后，人类虽然取得了辉煌的发展，但仍未解决城市问题，反而面临技术发展带来的另一个城市问题。尽管如此，根据去年公布的麦肯锡报告，目前全球55%的人口生活在城市，到2050年，将有68%的人口生活在城市。为了解决众多人口挤在城市里生活而引发的城市根源问题，最近提出的新解决方法就是建设智能城市。 智慧城市的开始在于正确认识城市。究其原因，智能城市的目标是利用各种类型的电子数据收集传感器，有效管理城市的资产和资源。智慧城市需要收集人口、交通流量、空间信息、天气等多种数据。其中，为解决改善生活环境这一基本问题，最基础的数据就是天气和空气数据。 首尔市3月份宣布，将设置2500多个物联网城市复合传感器，实时收集空气质量、气象、噪音、光污染等10种城市环境数据。通过此举，为市民提供可吸入颗粒物、紫外线、高温天气等城市局部生活环境信息和预报，提高行政效率，如设定最佳洒水车出行路径等。森林厅最近发表的城市风道森林项目也将利用天气和空气数据。通过在可吸入颗粒物浓度差的地区建立城市森林，并将其与城市外围的山林连接起来，在城市中形成干净空气流动的风道，不仅可以降低可吸入颗粒物浓度，还可以期待在城市中心内部的夏季将白天温度降低3~7度。在海外，德国斯图加特利用天气和空气数据，在市中心建造了名为“绿油森林”的8公里长的风道林后，经过3年时间，在2014年将高浓度可吸入颗粒物天数减少到三分之一。 天气和空气数据与其他数据的融合非常容易，因此具有利用率无穷的优点。例如，在将天气、空气数据和医疗数据联系起来后，通过大数据、人工智能等第四次产业革命技术来提高数据的价值，就可以为不同地区的特定疾病诱发率和不同患者提供有针对性的行动模式，从而实现健康管理。 未来智能城市最终将成为众多数据的有机体，因此天气和空气数据不仅具有自身价值，还具有与其他数据的融合性，成为智能城市的核心数据。因此，如果在城市各处安装实时检测传感器，从而正确掌握天气和空气数据，就能够实现舒适生活环境和未来智能城市产业主导权的两手抓。

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