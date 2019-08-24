凯利发射的金广铉的ML梦想. August. 24, 2019 07:58. by 李憲宰 uni@donga.com. 24日上午11点10分，在主场道奇体育场面对纽约洋基队挑战个人赛季第13胜的“韩国怪物”柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队)将穿上与平时稍有不同的衣服。这不是英文姓氏“RYU”而是印有韩文“柳贤镇”的制服。 从当天开始到26日为止的3天时间里，美国职业棒球大联盟(MLB)选手们可以将自己定下的名字或绰号印在队服上。这是美国职棒大联盟事务局和球员工会共同策划的“球员周末(Player's Weekend)”的一环。选手们的运动服和装备将全部拍卖，收益金将用于青少年棒球发展基金。 今年30支球队的750名选手中，在队服上使用韩文的选手只有柳贤振一人。柳贤振在2017年和2018年使用了自己的英文绰号“MONSTER”。这是柳贤振自KBO联赛韩华队效力时期的2012年以后时隔7年再次穿上印有韩文的队服。 从某种角度看，这是一种自信的表现。柳贤振是KBO联赛出身，在美国职业棒球大联盟中最成功的选手。今年他的战绩为12胜3负、平均责任失分1.64，非常惊人。朴赞浩和金炳铉(以上退役)虽然在美国职棒大联盟中作为高水平投手活跃在球场上，但他们都是在美国开始职业生涯的。得克萨斯队的外野手秋信守也是通过二流职业联赛(美职棒小联盟)成为顶级联赛选手的。 除了柳贤振之外，还有通过KBO联赛成为美国职棒大联盟主力的选手。主人公是密尔沃基队的内野手埃里克•森姆斯(33岁)和亚利桑那队的投手梅里尔•凯利(31岁)。 经过短暂的顶级联赛生活后，在竞争中落败的森姆斯2014年加盟NC队，重新成为“怪物击球手”。在2015年创下47个本垒打-40盗垒的珍贵记录等，他在KBO联赛3个赛季中击球率为0.349，并射下了124个本垒打。2017年与密尔沃基签约后重返美国职棒大联盟的森姆斯在当年击出31个本垒打，作为顶级联赛选手也取得了成功。虽然去年暂时止步，但在本赛季以17个本垒打和OPS(出垒率+长打力)0.847的成绩重新复活。在18日与华盛顿队的比赛中，他在延长赛第14局中击出了决胜2分本垒打，在机会出现时展现出了强大实力。有评价称，与正面决胜负相比，KBO联赛的投手们更具诱惑击球手的倾向，通过与KBO联赛投手们的“心理战”，实力有了很大的提高。 去年SK韩国大赛冠军的一等功臣凯利可以说是KBO联赛培养出来的选手。 没有美职棒大联盟经验的凯利在2015年进入SK队，在4个赛季中熟悉了多个球种，完善了控球能力。上赛季结束后，他与亚利桑那响队签订了最高4年1450万美元(约176亿韩元)的合同，并在今年赛季担任先发投手。在19日与旧金山巨人队的比赛中，凯利取得了赛季第9胜(12负)。 随着KBO联赛出身，在美国职棒大联盟取得成功的选手陆续出现，美职棒大联盟各球队定期派遣球探对KBO球员进行考察。最近，今年取得19胜的斗山队的林德布兰和SK队的左手尖子投手金广铉(15胜3负、平均责任失分2.34)等受到了美职棒大联盟球探的关注。金广铉计划明年赛季后第二次获得自由签约选手(FA)资格，期待能敲开美职棒大联盟的大门。 去年与美国职棒大联盟的超级经纪人斯科特•波拉斯签约的NC队的核心击球手罗成范(30岁)，也是进军美国职棒大联盟的候选人。如果正常消化了今年的比赛，那么通过入札协议(Posting system)可以进军美国，但是随着赛季初膝盖受伤，挑战美国职棒大联盟的时间将有所推迟。

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