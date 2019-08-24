前驻韩美军司令：“让70年韩美同盟陷入危险”. August. 24, 2019 07:59. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. “《韩日军事情报保护协定》的终止，不仅打破了直接的信息共享渠道，还导致了破坏韩美日三角信息共享合作这一正三角形的一面的结果。” 前驻韩美军司令文森特·布鲁克斯22日（当地时间）在韩国政府宣布协定终止后表示：“做出这样的决定是不幸的。”他在接受《东亚日报》电话采访时担心地说：“如果均衡的韩美日安保合作的一个轴心崩溃，只能共享部分信息，就无法看到综合的整体蓝图。” 布鲁克斯是2016年当时作为驻韩美军司令官关注协定签订过程的驻韩美军最高层人士。他表示，“只有维持协定，才能非常迅速有效地分享敏感的军事情报”，指出了速度将出现问题。他特别提到俄罗斯和中国不久前侵犯韩国领空的事件，表示“今后很难有效应对这些问题”。 布鲁克斯认为：“这一决定很可能与原先的意图不同，被美国和日本双方都错误地接受。”也就是说，日本可能会误解为“从两国的合作中完全抽身”，而美国则可能会误解为“韩国使在东北亚构筑的同盟结构陷入危险之中”。 对于韩国终止协定的背景，他回答道：“看起来是为了把美国拉到韩日纷争中，以提高对日本的杠杆效果。” 布鲁克斯表示：“韩国决定终止协定，为东北亚的和平与繁荣构建了70多年的同盟结构面临危险。坦率地说，非常失望”，“这并不单纯是协定本身的问题，我认为问题是韩国认为韩日关系继续恶化也没有什么大不了的。”他还说：“这将使中国和俄罗斯感到高兴，而日本和美国将陷入混乱。” 布鲁克斯当天强烈敦促，“协定还没有到最终完结的节点，所以现在要重新更新”。但是，随着韩国外交部23日向日本发出正式信函后，最后的建议成了“空中的回音”。

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