美国：“对文在寅政府废除韩日军事情报保护协定深表忧虑和失望”. August. 24, 2019 07:59. by 文炳基记者、常驻华盛顿记者 李正恩 weappon@donga.com,lightee@donga.com. 对于文在寅总统决定废除《韩日军事情报保护协定》，美国特朗普政府表示：“文在寅政府对延长与日本的军事情报保护协定持保留态度，美国对此表示强烈忧虑和失望。”对于青瓦台前一天宣布废弃协定时表示“美国也理解韩国政府的决定”，美国表示，“这不是事实”，表达了不满。特朗普政府没有使用韩国政府一词而是“文在寅政府”这一反常的措词，不仅直接反驳了青瓦台的解释，而且流露出对这一决定的强烈不满，韩美同盟在废除《韩日情报保护协定》仅一天后就陷入了巨大的风暴之中。 美国国务卿迈克·蓬佩奥22日（当地时间）表示：“看到韩国对情报保护协定作出的决定，我感到非常失望。”正在加拿大访问的蓬佩奥表示：“今天早上与韩国方面外交部长官（康京和）进行了对话”，“期待（韩日）两国能够启动令两国关系正确地回到（此前）正确位置（exactly the right）的工作。” 美国国务院也发表声明称：“这一决定反映了文在寅政府对我们在东北亚面临的严重安全挑战的严重误解。”国防部仅声明就发表了两次，表示：“对文在寅政府表示强烈的忧虑和失望。美国坚信，韩美相互防卫和安保关系应该持续完整。” 据悉，当天上午，美国国防部长马克·埃斯珀在与韩国国防部长官郑景斗的通话中，也表明了对韩美日安全合作的忧虑。尽管韩国政府在废除协定后动员了韩美间国家安全保障会议、外交部长官及国防部长官等渠道进行了说明，但特朗普政府仍然公开表示了强烈的不满。 特别是对于青瓦台在宣布废除协定的过程中说明称“美国也表示理解”，特朗普政府高层负责人表示，“美国从未对这个问题表示过理解。韩国的解释接近于‘通报（inform）’”，作出了激烈的反应。 青瓦台国家安保室第二次长金铉宗在23日的新闻发布会上自告奋勇地说：“与美国进行了密切沟通和磋商，说明了我们的立场”，“结果没有如美国的愿，这是理所当然的。”他接着还表示：“这是可以使韩美同盟关系更上一层楼的契机”，“不依赖日本，将进一步加强韩国独自收集、解读、分析情报的能力和国防能力。”

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