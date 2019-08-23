国内团队成功研发出读能懂人的想法，帮助治疗脑疾病的超小型“Brain芯片”. August. 23, 2019 09:48. by 曹承汉=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 韩国国内研究团队开发出了读懂人的想法，治疗脑疾病的多功能脑植牙芯片。如果技术再提高一点，相信有语言障碍的人只要一想，也可以把文字传给对方，也有望为患脑疾病的患者打开治疗之路。 韩国科学技术研究院(KIST)责任研究员赵一柱及其研究团队22日表示，研究组成功开发出了能读懂大脑信号，同时刺激神经细胞的超小型Brain芯片。在大脑插上电极，读懂大脑发出的信号，读懂人的意图，或者反过来对大脑产生刺激，治疗大脑疾病的技术虽然都存在，但没有同时体现两者的技术。 研究组开发出了装有4个比头发更细的40微米(μm•100万分之1米)厚度的探针的Brain芯片。每个探针都植入了8个电极，可以读懂大脑的电信号，还可以进行电刺激。探针像荧光灯一样发光，像注射针一样产生药物。与之前开发的Brain芯片相比，厚度仅为五分之一，因此在植入时最大程度地减少了脑组织的损伤。 研究组在负责老鼠记忆的大脑中的海马部位插入芯片，以神经细胞为单位精密测定了大脑的信号。利用光和药物刺激调节记忆的大脑部位海马的脑细胞，成功调节了神经细胞的连接性。 赵责任研究员解释说：“大脑疾病是脑电路中断或反向本应互不连接的脑电路连接起来出现的。利用芯片分析大脑状态，在连接脑电路断裂的地方时，会带来提高连接性的刺激；在错误连接的地方则会减少刺激。”该研究有望适用于今后人类大脑和电脑之间的接口系统和脑疾病治疗机器。

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