青瓦台民政室对“未成年论文调查”的可疑的职务监察. August. 23, 2019 09:51. . 在法务部长官候选人曹国担任总统民政首席秘书期间，青瓦台对教育部“夹杂未成年人论文共同作者”的调查进行了职务监察，这让人难以释怀。对于民政首席室从去年底起到今年初进行职务监察，传唤教育部调查负责人询问论文调查方式等问题，青瓦台表示，“无法具体确认民政首席室的调查”，态度非常谨慎。但是从曹国的女儿论文作弊的疑惑来看，很容易让人怀疑是时任首席秘书曹国对教育部的调查反应敏感。 对于这篇论文，连日来出现了新的质疑。在檀国大学研究课题管理系统登记的相关论文的研究参与者名单中，曹国的女儿是“檀国大学医学研究所”所属的“博士”。通常由研究负责人制定的这份名单上，记载了曹国女儿造假的身份。这可以成为名单制定者知道将高中生身份的曹国的女儿登载为论文第一作者存在问题的证据。 檀国大学医学研究所在撰写该论文时，从韩国研究财团（前韩国学术振兴财团）获得了理工领域基础研究新晋教授支援事业预算2500万韩元左右。也就是说，为帮助年轻科学家进行研究的国家预算被用在了曹国的女儿为高考积累虚假经历上。而且，曹国的女儿在研究所实习的时间，是檀国大学医学院研究组的研究期结束一个月之后，这足以让人怀疑她仅仅是在研究成果上挂名而已。 继檀国大学召开研究伦理委员会后，大韩医生协会开始讨论惩戒相关论文的责任作者问题，这表明学界和医疗界也深刻地认识到了这一事件的严重性。如果因为学校和相关机关的调查而感到不足，就应该借助调查当局的力量彻底查明真相。 曹国昨天在上班路上表示，“当时制度就是这样，法律上没有问题”，虽然是不是“跟我没关系”的态度，但他仍要参加国会听证会，说明他仍然没有认清现实。因引起社会公愤的论文不当事件而成为调查对象的曹国，是没有资格能胜任法务部长官这一职务的。一直担任首尔大学教授和高层公务员的他，对此次事件负责的路子，只有主动辞去候选人职务，协助查明真相。

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