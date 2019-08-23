《专栏》茨城县公务员包含遗憾之意的电子邮件. August. 23, 2019 09:50. by 卞钟国记者 bjk@donga.com. 易斯达航空公司作为唯一一家在日本茨城县机场运营定期航班的国际航空公司，最近因韩日关系恶化而决定中断航班后，记者接到了茨城县公务员的一封电子邮件。去年底为了采访而访问日本时遇到的这名观光振兴业务负责人写道：“航线中断，太悲伤了。”他接着表示：“但是世界还没有结束，会再次（为了重新恢复航线）而努力的。” 电子邮件虽然只有寥寥数行，但每句话都带着省略号（……）。从中可以看出，他感到非常遗憾。因为我知道，发送电子邮件的他为开设和维持韩国至茨城的航线做出了何等努力。 茨城距离东京只有1个半小时的大巴车程。由于离东京较近，2010年韩亚航空是首家开通航线的韩国公司，但第二年因东日本大地震而中断。此后，虽然出现了几部不定期航班，但一直没有定期航班。对此，茨城县的公务员们数次访问韩国，走访航空公司和旅行社等，进行了积极的“求爱”。茨城县还聘用了多名韩国人，并参加了在韩国举行的旅游博览会和相关研讨会等。在这些努力的推动下，易斯达航空公司从去年7月开始在茨城开设定期航班。 今年春天，记者在韩国再次见到茨城县公务员们，他们自豪地说，可以读街上的招牌，也可以说简单的韩国语了。航线开通后，为了熟悉韩国，他们抽空学习了韩国语。茨城县上月还在茨城机场举办了身穿韩服体验泡菜、旋风土豆等韩国街头小吃的活动。不仅吸引韩国游客，还鼓励日本人到韩国旅游。这些努力促成了日本游客的增加。去年8月以后，9000多名日本人通过茨城机场来到韩国。 在这种努力汇集在一起、韩日交流不断增多的情况下，中断茨城航线无疑是令人痛心的消息。茨城县雇佣的韩国职员说，“听到航线中断的消息，眼泪哗哗地流了下来”，不久前还在社交媒体上发文表示，“韩日关系不好，希望他们能慎重地花点时间寻找第二对策，重新在茨城县开通韩国航班。”但是，易斯达航空公司方面表示，“令人心痛的事情正在航空业中发生”，似乎意识到了最近的氛围，对于今后的日程等只能惜字如金。 最近，旨在发展航空和旅游产业的努力因韩日关系恶化而化为泡影，这一现实令人痛心。国内航空业界相关人士的话回荡在耳边：“为什么每天都努力生活的普通国民，要因为韩日关系恶化而遭受损失呢？”

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