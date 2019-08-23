柳贤振将在24日对阵纽约洋基队的比赛中挑战个人赛季第13胜. August. 23, 2019 09:49. by 李憲宰 uni@donga.com. 进入美国职业棒球大联盟(MLB)后，正在度过最佳赛季的洛杉矶道奇队左手投手柳贤振(32岁)在本赛季结束后将穿上哪支球队的队服？ 很有可能成为国家联盟赛扬奖(Cy Young Award)候选人的柳贤振在赛季结束后的去留问题，在美国职棒大联盟也是人们关注的焦点。22日，美国职棒大联盟官方网站mlb.com集中关注了他的未来，“成为自由签约选手(FA)的柳贤振可能会动摇投手FA市场。” 2013年转会到美国职棒大联盟的柳贤振在上赛季后获得了FA资格，但是接受了球队的资质报价(年薪1790万美元•约216亿韩元)，留在了道奇队。本赛季他取得了12胜3负、平均责任失分1.64的惊人成绩。FA对柳贤振的评价大体上是友好的。毫无疑问，柳贤振属于高水平的先发投手资源。国家联盟队的一位高层相关人士表示：“虽然不会抓住很多的三振，也无法经常投出100英里(约161公里)的快速球，但是柳贤振在必要时能投出任何球。他是懂得支配棒球的选手。他是最近棒球界罕见的选手。” 但也有被低估的因素。mlb.com报道说：“在FA市场上，盖瑞特•科尔(休斯顿)和麦迪逊•范加纳(旧金山)受到更大的关注。人们更多的谈论的是比柳贤振成绩差很多的达拉斯•凯尔(亚特兰大)、罗比•莱伊(亚利桑那)、杰克•惠勒(纽约大都会)。”理由是他年纪不小了，以及之前的受伤经历。明年柳贤振将年满33岁。另外官网还指出，进入美国职棒大联盟后因两次手术等先后9次被列入球队伤病名单(IL)。mlb.com借用一位美国联盟高层的话，建议“赛季中快速签约”。该相关人士表示：“柳贤振明显被低估。或许在FA市场正式开启之前尽快签约会更有利。” 另外，柳贤振将在24日与纽约洋基队的比赛中挑战个人赛季第13胜。作为美国职棒大联盟的“大腕”，洋基队被认为是赛季后可能会引进FA柳贤振的潜在球队之一。 目前道奇队取得了国家联盟最高胜率，洋基取得了美国联盟最高胜率，因此两队有可能在世界大赛(WS)中相遇。

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