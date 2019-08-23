“我是被选择的人”，特朗普称自己是救世主. August. 23, 2019 09:48. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国总统特朗普（照片）21日（当地时间）展示了与苹果首席执行官蒂姆·库克的交情，表示“将帮助解决与三星的关税（竞争）问题”。这是继18日之后，特朗普再次专门提到了三星电子。 特朗普当天在华盛顿白宫对媒体说：“库克每次有问题都会打电话。问题是‘强大的竞争者（good competitor）’三星不缴纳关税，而库克却要缴纳。”他强调：“我将在短期内帮助他。因为那家企业（苹果）是优秀的美国公司”，“三星因为是在韩国，没有受到打击，而他（苹果）却受到打击，这不公正。” 特朗普总统18日再次暗示，正在寻求对与三星竞争的苹果的支援方案。由此，美国政府为确保苹果的价格竞争力，很有可能在近期采取支援措施。目前，苹果大部分产品在中国生产。特别是Airpods耳机和Air Watch手表等苹果产品等从下个月1日开始将适用10%的关税。Iphone将在12月15日后成为关税征收对象。三星向美国出口的大部分智能手机都在越南和印度等地生产，因此不属于关税适用对象。 在回答“为什么比其他企业家更亲近库克”的问题时，特朗普回答说：“其他企业家到外面雇用非常昂贵的咨询公司，但库克直接给我打电话。因为他给我打电话，所以他是个优秀的企业家”，“花费数百万美元雇用的咨询公司们比你们（记者）还要弱。” 事实上，特朗普因与亚马逊、谷歌、脸书等主要信息技术企业的关系不好而出名。硅谷所在的加利福尼亚州是民主党的票仓，具有浓厚的进步倾向。另外，亚马逊创始人杰夫·贝索斯是批评特朗普总统的主流媒体《华盛顿邮报》的老板。库克过去也对特朗普政府的环境和移民政策持批评态度。但有分析认为，随着美中贸易战的正式打响，中国产苹果商品的关税负担加重，库克正与特朗普保持密切关系。

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