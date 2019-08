传奇摇滚乐队“齐柏林飞船”成员琼斯以二人组形式访韩. August. 23, 2019 09:50. by 林熙允记者 imi@donga.com. 英国传奇摇滚乐队“齐柏林飞船(Led Zeppelin)”的贝斯手约翰•保罗•琼斯(John Paul Jones)首次访韩。 琼斯将于下月2日晚上在首尔城东区圣水洞作为新二人组“Sons of Chipotle”的成员举行演出。Sons of Chipotle是琼斯与芬兰古典大提琴演奏家安西•卡尔图宁组成的二人组。琼斯穿梭于钢琴和电子乐器之间,并在自己的个人网站上说“超越常识,跨越音乐地图”。 此次来韩,在各方面都很罕见。演出场地“Placevib”是最近坐落于时髦的圣水洞的综合文化空间,也是销售咖啡和意大利面的地方。座位约120个,如果要观看演出,必须直接写信发送到二人组的电子邮件账号(SonsofChipotle@outlook.com)申请。业界的反应是,高龄的琼斯选择了圣水洞的“Hip Place”,而不是松坡区的体育场或是马浦区的现场俱乐部,这让人很意外。 华纳音乐韩国公司相关人士表示:“22日琼斯方面只向唱片公司传达了韩国演出门票已经售罄的信息。对于演唱会特邀嘉宾,今后可能会作个别回复。”考虑到他们在首尔演出结束后的下月3、5日将在日本东京举行收费演出,此次韩国免费演出是破例性的。 琼斯从1968年开始担任齐柏林飞船的原始成员,负责贝斯吉他和键盘演奏。1980年,随着鼓手约翰•伯纳姆的夭折,乐队解散,他开始展开个人活动。2009年凭借与20岁以上的年轻成员组成的乐队“Them Crooked Vultures”登上了Billboard专辑排行榜第12位。今年他与瑟斯顿•摩尔(Sonic Youth乐队)合作,以包括卡图宁在内的三人组形式参加加拿大多伦多爵士音乐节,继续进行音乐方面的实验。

