今年首尔市建筑奖最优秀奖得主—西村无目的大厦. August. 22, 2019 09:18. by 田承勳 raphy@donga.com. “无目的。”这是在首尔景福宫附近小区西村旧韩屋建筑之间一栋4层裸露混凝土建筑上写得很小的名称。意思是说，走在路上，人们会自然而然地聚集到建筑物里，进入内部的人也会在迷宫般的空间里像流水一样徘徊着。 1楼是手工艺品销售场和设计产品店，2楼是摄影工作室，3楼是画廊，4楼是“大虫游乐园(DaechungPark)”酒吧，在这里通过凉爽的落地窗可以看到西村和仁王山。大虫是指朝鲜时代的老虎。这个名字与仁王山非常搭。 今年获得首尔市建筑奖最优秀奖的该建筑虽然是商业大厦，但凭借“公共性”获得了很高的评价。 利用这栋建筑下面打通的岔路，可以轻松穿梭于建筑前弼云大路和后巷的中国之家影楼和大悟书店等热点区域。这算是减轻之前居民和访客必须绕过一个街区所带来的辛苦的“捷径(shortcut)”。 事实上，去年该大厦竣工后，首次使用这条岔路的正是消防官兵。当永和楼在内部维修途中发生火灾时，119队员们在宽阔的弼云大道上停放消防车，通过通过该建筑物的道路将火扑灭。 由2栋楼组成的无目的建筑的内部也像迷宫一样。比如，用楼梯和露台连接，再用墙隔开，再用旁边的小门连接。另外，从顶层庭院到4楼、3楼凿通的中央庭院是建筑物内部可以直接迎接从天而降的雨和雪的独特野外空间。上个月在无目的画廊(3楼)举行的媒体作家宋浩俊的“On/off Everything”展示会开幕式上，还举行了各种电子产品、灯光表演和音乐相结合的“低腰HIP”感性派对。设计该建筑的模具工程所长郑永燮(音)表示：“虽然看起来断断续续，像是要抵达目的地，但我想演绎出另一条出口路，一边徘徊一边享受的空间。” 据说，这里原来有用作家用液化石油气(LPG)储藏所的混凝土建筑。无目的大厦也和原来的风景相似，以裸露的混凝土收尾。然而，新建建筑的混凝土墙面并不光滑，有密密麻麻的窟窿，有的如泥塑一样凹凸不平，十分粗糙。这是故意在厚实的混凝土外壁上使用高压洒水装置进行射水，造成伤口的“削凿(Chipping)”工艺。根据水压大小，墙面上出现大小不一花纹的伤痕，严重的地方甚至能看到钢筋。至此，这里虽是精炼的新建筑，但已然成为一道保留原来的面貌，与古老的西村自然相配的风景。

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