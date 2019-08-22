要认真听取“国家债务增长过快”的国会警告. August. 22, 2019 09:22. . 政府在预告明年预算将比今年增加9%达到510万亿韩元以上的情况下，国会预算结算特别委员会建议调整财政支出的速度。据国会预算决算特别委员会的《2018年会计年度决算报告书》显示，2011年至2018年政府负债（包括中央、地方政府和非营利性公共机构）年均增长率为11.1%，达到同期名义增长率（5.8%）的1.9倍。这是经合组织35个成员国中第六高的增长率。 与国内生产总值（GDP）相比，意味着政府负债的国家债务比率也急剧增加。当然，韩国国家债务比率为40.7%，仅以经合组织成员国和绝对数字进行比较，与日本（237.1%）、美国（105.8%）、法国（98.6%）等国家相比，处于良好的水平。政府将此作为财政余力的根据，每年都维持财政扩大基调。但该报告同时指出：“我们不应在不考虑个别国家经济特性的国家之间进行比较，而应判断我国经济是否达到能够承受债务增加规模的水平。” 根据《2018-2012年国家财政运行计划》，去年管理财政收支逆差为28.5万亿韩元，并逐年增加，预计到2022年将达到63万亿韩元。也就是说，花的钱比收入多，这是因为现政府执政以后新设了儿童津贴，基础养老金也提高了，义务支出也增加了。特别是，韩国是经合组织国家中老龄化速度最快的国家，而严重的低生育率已开始使可生产人口（15岁-64岁）减少。即使什么都不做，福利预算也会剧增。 拥有政府预算和结算最终审查权的国会预算结算特别委员会向政府公开警告“现在比任何时候都需要财政健全性管理”，这绝不是轻描淡写的事情。该委员会认为，对外经济的不确定性正在增大，而作为国家经济最后一块安全阀的财政健全性却在受到损害。政府应该铭记，就算短期内进行财政投入，也应该有效执行，认真记取“制定并管理控制国家债务增长速度和幅度的目标”的警告。

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