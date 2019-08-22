LPGA最强“韩国军团”今年会赢得几场胜利？. August. 22, 2019 09:19. by 安勇植=高尔夫专门记者 ysahn@donga.com. 唯独在单数年表现十分强劲的美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛最强“韩国军团”今年究竟会赢得多少场胜利呢？ 世界公认的最强的韩国女子职业选手们在2015、2017年LPGA巡回赛上创下了赛季最多胜场数(15胜)。许美贞在2019赛季的第23场大赛苏格兰公开赛上获得冠军，至此，韩国选手本赛季已合力拿下了11个冠军。 包括22日在加拿大安大略省奥罗拉的麦格纳高尔夫俱乐部(71杆)开幕的LPGA巡回赛CP女子公开赛(总奖金225万美元•约27亿韩元)在内，本赛季剩下的比赛共有9场。考虑到韩国军团本赛季的胜率接近50%，因此，让人怀有超过15胜刷新赛季最多胜场数的期待。 特别是2017年CP女子公开赛冠军朴城炫是9月的印第安纳女子(IWIT)冠军赛、10月的得克萨斯精英赛的卫冕冠军。 在此次CP女子公开赛上，朴城炫将与长打者阿瑞雅•珠塔努甘(泰国)、莱克西•汤普森(美国)同组进行首轮比赛。 在本赛季LPGA巡回赛奖金王、年度最佳球员、赛季平均杆数等主要领域处于领先地位的世界排名第一的高真荣则与曾三次夺得CP女子公开赛冠军的高宝璟(新西兰)同组。 另外，今年12岁零9个月的业余选手米歇尔•刘(加拿大)也将参加此次比赛，成为了话题。华裔选手刘出生于2006年，刷新了该项赛事47年历史上最年轻的参赛纪录。之前的纪录是去年冠军布鲁克•亨德森(加拿大)在2012年以14岁的年龄参赛。 只是刘并不是LPGA巡回赛历史上最年轻的参赛选手。1967年参加美国女子公开赛的比弗利•克拉斯(美国)是最年轻的纪录(10岁零7个月)保持者。 在上月的加拿大业余锦标赛上，刘在加拿大选手中排名最高，处于并列第12位，从而获得了本次比赛的参赛资格。如果刘成功通过前两轮，那么她将超越2012年在该大赛上由高宝璟创下的最年轻晋级记录(15岁零3个月)。

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