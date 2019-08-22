从电视下面走出来的机顶盒，兼具人工智能秘书和室内装饰品作用. August. 22, 2019 09:18. by 郭道英 now@donga.com. “阿丽亚，把‘城市渔夫’节目给我打开。” 一直隐藏在电视机下面的机顶盒，正在成为人工智能秘书、立体音响、室内装饰品。这是因为随着语音识别功能的大幅提高，使用性也有所提高，设计也有所改善的“生活平台”产品陆续登场。 ○机顶盒？语音秘书！ SK宽带21日在首尔中区三和大厦召开记者见面会，宣布推出新机顶盒“人工智能2机顶盒”。这是继去年1月首次推出人工智能机顶盒产品后，时隔一年半再次升级。 SK宽带最投入力量的部分是语音识别。因为在上市之初，对机顶盒的搭话被尴尬地接受，但随着用户逐渐熟悉，对机顶盒的识别水平提出了更高的要求。实际上SK宽带统计的“B TV”月度语音量与去年相比今年增加了约2.25倍。具体内容中，调整频道等与操控电视相关的内容最多，占47%，而音乐、天气、感性对话等生活服务相关的内容也占到了半壁江山。 对此，SK宽带表示，将新推出的“人工智能2机顶盒”的语音识别麦克风从2个增加到4个，并运用了SK电信自主研发的波束成形技术，大幅提高了识别率。波束成形技术是寻找用户的发声位置，仅对来自发声位置的声音使用语音识别，并区分其他声音予以清除的技术。 以前，如果离开有电视机的客厅，声音识别率就会下降，但现在厨房完全可以对机顶盒下达指示。参加当天座谈会的SK电信人工智能部门负责人朴明顺（音译）表示：“一般客厅的电视和沙发距离为2米，但移动到厨房就达到3米至4米”，“通过4个麦克风，就可以在距离4米的情况下把声音识别率提高至90%。” ○加强设计、灵活的生活平台 在设计方面，“人工智能2机顶盒”也是感性的装饰单品，可以与现有家具相搭配。摆脱了现有机顶盒的四角形或圆筒形的单纯形状和暗淡的颜色，在织物材质上采用了明亮的颜色。 SK宽带当天表示：“随着机顶盒新产品的推出，B TV的利用率也得到了进一步加强。”这是因为，增加了定期配送生活、文化、趣味生活相关商品的“B TV Pick”服务。用户在收看B TV时，可以通过遥控器申请定期配送衬衫、袜子、鲜花、葡萄酒等15种商品。 电视机顶盒是家庭中以客厅为中心的代表性生活机器，因此人工智能连接的尝试最为活跃。KT和LG U+也正在开发提供日常生活及购物信息的生活平台。 KT于2017年1月在业界首次推出了采用语音识别人工智能的“巨大精灵（GiGA Genie）”音箱，可以用作电视机顶盒，并提出了“人工智能电视”的口号。在提供各种生活信息的基础上，最近又增加了可以查询全国公寓买卖及转让信息的房地产服务。 LG U+去年9月与谷歌合作，在“U+电视”机顶盒上搭载了谷歌人工智能秘书“谷歌助手”。因此，U+电视的使用者可以使用专用遥控器，通过语音命令，利用谷歌的主要服务“优兔”“谷歌照片”“谷歌搜索”“谷歌翻译”等。

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