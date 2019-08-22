首尔市明年将首次参加CES，朴市长亲自宣传“智慧城市”蓝图. August. 22, 2019 09:19. by 韓友信 hanwshin@donga.com. 明年，首尔市将首次参加世界最大的家电展示会，信息通信技术(ICT)和人工智能(AI)竞赛场—国际消费类电子产品展览会(International Consumer Electronics Show，简称CES)。明年1月在美国拉斯维加斯举行的CES上，首尔市将设置展台，朴元淳市长将亲自宣传“智能城市首尔”的蓝图。与朴市长一起，届时24家中小•风险投资企业将在CES宣传技术，与海外投资者见面等，寻找新的事业机会。 首尔市21日表示，已确定参加2020年CES，并决定在CES尤里卡公园(Eureka Park)展区设置面积为198平方米的“首尔馆”。尤里卡区主要是创业板或新参与CES的企业聚集的地方。今年KOTRA为了支援国内中小企业而设置的韩国馆也在尤里卡公园展区。首尔市已经通过首尔产业振兴院(SBA)和首尔数码财团等确定了参加CES的中小•风险投资企业候选者。企业的最终参加与否将在10月之前决定。 首尔市计划在CES上展示目前设置在朴市长办公室的“数字市场室”。数字市场室通过大屏幕将交通、灾难等主要现状与市内闭路电视(CCTV)等连接起来，进行实时信息通报。一旦发生火灾，大屏幕会立即显示，灭火过程也会立即知道。每块屏幕将收集290个系统和1600万个数据。这算是象征以世界最高智能城市为目标的首尔市的设备。首尔市3月份曾表示，将在全市设置5万个物联网(IoT)传感器，收集大数据，并灵活利用在交通、环境等多种政策上。朴市长计划亲自在CES上宣传“智慧城市(Smart City)”蓝图。 对于首尔市参加CES，朴市长的意志比任何人都强烈。每当出现有关智慧城市的讨论时，朴市长都会表示想参加CES。而且为了扩大公务员的视野，强调了参加的必要性。由此可见，朴市长和首尔市对参加CES的期待不小。 不过，熟悉CES现场气氛的多位人士提醒，“这是第一次尝试，从现实角度讲，参赛本身应该有意义。”首尔市将设立展位的尤里卡公园展区位于远离三星电子、LG电子等大规模展位所在的主展厅“Tech East”的“Tech West”。徒步移动不容易，需要驱车前往。现代汽车等最近几年间成为CES主角的汽车企业和全球AI企业都将展台设立在Tech East展厅。参观者和媒体的关注焦点自然会集中在这里。经常有传言说，在KOTRA或地方自治团体的支持下参加CES的中小企业对尤里卡公园展区安静的氛围感到惊慌和不满。 企业相关人士A某表示：“CES基本上是企业的竞技场，因此特定城市或地方自治团体长很难受到关注。”实际上，过去在CES上，虽然有广域团体长、有力的政治人士等访问，但很多时候不会受到太大的关注。另一位企业相关人士B某则表示：“首尔市将积极支持同行的24家企业在现场抓住飞跃的机会，这也是在参与CES的过程中取得成果的好方法。”

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