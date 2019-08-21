安倍政权曾与韩国在巡逻机问题上产生矛盾，但对中国的目标训练却闪烁其词. August. 21, 2019 10:05. . 就中国战斗机针对日本海上自卫队舰艇的针对性训练，日本政府甚至都没有抗议，这一事实后来才被公之于众。日本媒体19日报道说，中国战斗轰炸机在今年5月在东中国海把海上自卫队护卫舰目标当作空对舰攻击进行演习，但安倍晋三政府既没有向中国政府提出抗议，也没有对本国公布。 日本的无回应和沉默，与去年12月日本巡逻机进行低空威胁飞行时反而指责韩国驱逐舰雷达照射而引起的争论形成了鲜明的对比。当时，日本防卫相也出面召开记者会，并公开了空中拍摄的视频。但是，对于中国，日本甚至掌握了“以自卫队舰艇为目标进行攻击训练”的中方无线电通信内容，却置之不理。 安倍政权从政治层面上处理军事、安保问题的态度并非一朝一夕之事。中国今年以来，几乎每天都派海警船前往领土纷争地区的尖阁列岛周围进行刺激，但日本却没有积极进行抗议。上个月，俄罗斯军用飞机侵犯独岛领空时，韩国采取强硬应对措施，日本却声称独岛是本国领土，向韩国表示抗议，却对中国军用飞机擅自进入日本防空识别区一直保持沉默。因此，在中国甚至出现了“日本对进入日本防空识别区没有做出任何反应，韩国为什么要那样做？”的说法。 安倍首相去年访问中国后，虽然以“日中关系正常化”作为外交功绩，不想刺激中国，但针对韩国，却出于政治目的，采取限制出口的报复措施。虽然这算是一种“安倍式远交近攻”的策略，是亲近远在千里之外的中国，打击近在咫尺的韩国，但日本外交的肤浅却暴露无遗。 这种双重无原则的外交不可能持续太久。日益扩大的朝鲜核威胁和中国的军事崛起对韩日两国来说是共同的安全挑战，而忽视一直以来成为日本挡箭牌的韩国，是一招臭棋。韩日外长今天在北京举行双边会谈，讨论解决两国间矛盾的方法。象征安保合作的《韩日军事情报保护协定》的延长与否已经到了成为议题的地步，但不能再出现走向共同灭亡的事情。

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