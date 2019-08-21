李德熙成为历史上首位赢得ATP巡回赛正赛胜利的失聪球员. August. 21, 2019 10:04. by 金培中 wanted@donga.com. 克服听觉障碍(失聪)的韩国新星李德熙(21岁•首尔市厅)在男子职业网球(ATP)巡回赛单打正赛上取得了职业生涯第一场胜利。李德熙是历史上第一位在ATP巡回赛单打正赛中获胜的失聪球员。 世界排名第212位的李德熙20日在美国北卡罗来纳州举行的温斯顿塞勒姆公开赛单打第1轮比赛中，凭借9记ACE球以2比0(7-6、6-1)战胜了世界排名第120位的亨利•拉克索宁。李德熙在本次比赛之前曾5次挑战ATP巡回赛正赛首胜，但均在资格赛中被淘汰，此次他终于获得了宝贵的结果。与去年订婚的未婚妻全秀彬同行的此次大赛，有替补选手，因出现缺员，从而获得了直通正赛的幸运。 李德熙说：“我不敢相信自己的首场胜利。人们一直把我的残疾当作笑料。他们说我打不了网球。我想向所有人展示我能做到这一点。”他还说：“想对听说有残疾的人传达的信息是‘千万不要意志消沉’。如果你努力挑战的话，什么都可以做到。” ATP巡回赛还把李德熙获胜的消息作为官网首页的头条进行了刊登。英国BBC也重点报道了李德熙的首场胜利。 进入32强的李德熙将与3号种子胡贝尔特•胡尔卡奇(41位•波兰)展开第二轮比赛的较量。 虽然患有先天性听觉障碍，但李德熙从小就以“网球神童”受到人们的关注，在读完麻浦高中后他加入了首尔市厅。19岁时的2017年，他的世界排名上升到了第130位。年仅16岁零1个月的他，在国际网球联合会(ITF)未来挑战赛中夺冠，创造了国内最年轻的冠军纪录。随着他的挑战被广泛传播，左手天才拉法•纳达尔(西班牙)和诺瓦克•德约科维奇(塞尔维亚)邀请李德熙为陪练，并给予鼓励。英国好手安迪•穆雷曾为李德熙的斗魂给予声援，“失聪对网球来说是一个很大的障碍。如果听不懂，就不能用声音掌握球速，所以很不利。” 李德熙担心如果使用手语会影响与正常人相处，所以没有学习手语。取而代之的是他学会了根据对方嘴型进行沟通的唇语。担心稍不留神少说话，对运动员来说十分重要的肺活量就会减少，因此，我很多时候会故意大声喧哗。

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