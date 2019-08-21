朝向歧视与不合理现象的德国女性的呐喊. August. 21, 2019 10:04. by 李?? baltika7@donga.com. 第二次世界大战和纳粹的狂风。如果用女性的眼光看待这个大混乱期，会是什么样子呢？韩国影像资料院从20日开始到下个月1日，与驻韩德国文化院共同准备了《个人的东西就是政治的东西：德国女性电影导演展》。届时将放映在第69届柏林国际电影节回顾展《自我决定性—女导演的视角》中展示的11部电影和东德出身的导演赫尔克•米歇尔维茨的《冬季的告别》等共12部影片。 届时将介绍梦幻般演绎的散文电影(essay film)、以女性视角讲述的自己的故事，以及通过对不同年龄和背景女性的采访，讲述面对黑暗德国历史的纪录片等各种主题和风格的作品。 在东德制作的纪录片《冬季的告别》和电视剧《自行车》展现了在提倡平等的社会主义体制下也受到歧视的女劳动者形象。申请移居西德并被判处12个月有期徒刑的东德出身的吉比勒•辛内曼导演的《被锁的时间》是一部通过采访狱警、法官、律师等多名人物回顾自己过去痛苦的作品。 女性电影人对不合理社会的批评在西德也十分相似。讲述在家务、育儿、经历之间走钢丝的女性电影人的电影《所有方面都缩小的人格-Redupers》等，以女性的视角，对柏林墙倒塌后发生改变的德国社会问题进行提问，寻找解决之策。 为帮助观众更好地理解影片，准备了选定这些影片的德意志映画资料室院长莱纳•洛特的演讲和《被锁定的时间》的导演辛内曼与观众的对话。23日、24日将分别放映《德国姐妹》和《被锁的时间》，随后将进行演讲和与观众的对话。

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