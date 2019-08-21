SK创新：“自主研发电动汽车废电池再利用技术”. August. 21, 2019 10:03. by 許桐準 hungry@donga.com. SK创新(SK Innovation)公司开始了电动汽车废电池再利用自主技术的开发。其宗旨是，在从明年开始初创期推出的电动汽车废电池不断出现之前，率先抢占相关市场。 SK创新20日表示，正在开发从电动车废电池正极材料中回收氢氧化锂的技术。正极材料是构成锂离子电池的核心材料，占二次电池材料成本的30%以上。 从正极材料中提取镍、钴、锂等核心原材料的技术已经商用化，但拥有高浓度氢氧化锂回收技术的公司SK 创新是第一个。 之前SK创新社长金俊在5月的记者见面会上介绍了将电池打造成新的服务平台的“BaaS(Battery as a Service)”战略，表示"正在重新收集电池"。 公司方面计划最快在今年年末完成技术开发，并在明年内实现商用化。 据此，电动车电池成分的80%以上可以实现循环利用，因此有分析认为，电动车电池在全球废旧电池市场上所占的比重将从3%扩大到90%以上。 目前在废电池回收利用领域，中国处于领先水平。据悉，中国政府正在制定相关法令，并在各地区选择特定企业进行废电池再利用相关研究及技术开发。就国内企业而言，除了SK创新外，LG化学、三星SDI等企业似乎正在与国内外中小•中坚企业合作，进行再利用事业。

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