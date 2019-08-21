特朗普盯上格陵兰岛的原因. August. 21, 2019 10:03. by 田彩恩记者 chan2@donga.com. 美国总统特朗普一再表露出收购丹麦自治领格陵兰岛的野心。有分析认为，这是因为格陵兰岛是经济上可以牵制中国、军事上可以牵制俄罗斯的要冲之地。 特朗普19日在推特上上传了一张在屋顶低矮、色彩斑斓的格陵兰特有建筑中间耸立起一座巨大的现代建筑“特朗普大厦”的合成照片（照片），并声称“不会在格陵兰建这种房子”。他认可了美国媒体前一天关于白宫讨论购买格陵兰岛方案的报道。 格陵兰岛蕴藏着大量稀土资源。稀土被称为“第四次产业革命的大米”，是半导体、激光等尖端产品的生产所必需的。全球80%的产量产自中国，中美贸易战爆发后，中国一直提及停止对美稀土出口，向美国施压。当天，《卫报》解释了美国盯上格陵兰岛西南部克瓦内皮埃尔矿山的理由，称“矿山至少埋藏了1000万吨以上的矿物”。 而且，格陵兰岛距俄罗斯首都莫斯科只有3600公里，具有很高的地缘政治价值。美国与丹麦签订了军事防卫条约，从1953年开始在格陵兰运营图勒空军基地。在这里还启动了洲际弹道导弹早期警报体制。 特朗普总统强调“格陵兰岛是丹麦需要花很多钱的岛屿”，表现出要让丹麦坐上收购谈判席的想法。他说：“丹麦纳税人每年向格陵兰岛支付700万美元。美国将像世界上许多国家一样保护丹麦。”美国总统盯上格陵兰岛并不是第一次。1867年前总统安德鲁约翰逊、1946年杜鲁门前总统哈里杜鲁门都曾提议购买，但都以失败告终。丹麦方面反驳说：“格陵兰不是销售产品。” 正在推进经济领土扩张项目“一带一路”的中国也虎视眈眈地盯着该岛。在打通通往欧洲的海上出口之路的“北极丝绸之路”推进过程中，中国有意利用格陵兰岛。《华尔街日报》报道说，中国曾试图向格陵兰提供3个机场建设资金，今年年初辞职的时任美国国防部长詹姆斯•马蒂斯对此深表忧虑。

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