方济各教皇即位6年后将访问泰国•日本. August. 21, 2019 10:03. by 孫宅均 sohn@donga.com. 方济各教皇(83岁•第266代•照片)即位6年后，将首次访问泰国和日本。路透社19日援引多名梵蒂冈教皇厅相关人士的话报道说：“根据教皇1月亲自发表的年度海外访问日程，决定在11月23日至26日访问日本途中的11月20日左右对泰国进行正式访问。” 教皇是全世界天主教的领袖，此次泰国之行是教皇约翰•保罗二世(1920~2005年•第264代)自1984年访问泰国以来时隔35年的首次访问。此次访日也是约翰-保罗二世1981年访日后时隔38年再次访问日本。 据外交部统计，泰国有6930万名国民，其中约95%是佛教信徒，日本是1.2685亿国民中大多数信奉供奉祖先和自然的传统宗教神道或佛教的国家。路透社报道称，“教皇接连访问天主教信徒比率不到全体国民0.5%的国家，可能是为了与拥有不同宗教的人们讨论振奋世界和平的方法。”有分析认为，教皇在日本停留期间将访问二战时期投放美军原子弹的广岛和长崎也是出于这一目的。 路透社报道称：“教皇此次访泰是为了纪念教皇克莱门斯9世(1600~1669年•第238代)开始的‘暹罗(泰国旧称)传教’350周年。”据教皇厅透露，以去年为基准，泰国在436个教会安排了662名神父。

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