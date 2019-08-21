文在寅总统访问碳纤维工厂，表示“应减少对特定国家的依赖”. August. 21, 2019 10:03. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统20日表示：“为了使韩国成为谁都无法动摇的国家和负责任的经济强国，必须减少核心原材料对特定国家的依赖。”就日本的出口报复措施，他再次强调了经济领域的克日措施。 文在寅当天出席了在全罗北道全州晓星尖端材料工厂举行的碳纤维新投资签约仪式。他表示：“应该通过制造业复兴战略进一步提高主力产业的竞争力，并积极培育系统半导体、生物健康、未来汽车、氢经济等未来新产业。”他由此表明了不会屈服于日本的报复措施，而是通过产业结构改编等来培养新产业的决心。 当天，晓星通过签约仪式表示，将进行1万亿韩元规模的碳纤维投资。碳纤维是比铁轻4倍、但强度高出10倍的尖端材料，是对日依存度高的领域。文在寅总统评价称：“民间在核心尖端材料碳纤维领域果断地进行了先发制人的投资，意义非凡”，“我们感受到了将危机视为新飞跃机会的高度觉悟和自信。”这是文在寅总统自日本7日采取出口报复措施以来第二次访问企业现场。 文在寅总统还表示：“将果断支援碳纤维等材料产业的核心战略品种”，“将选定碳纤维等100大核心战略品种，在今后7年内投入7万亿~8万亿韩元以上的大规模预算，并推动免除对急需自立的核心研究开发的预备可行性调查。”

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