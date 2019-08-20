外长会谈、军事情报协定到期……悬崖边上的韩日关系已临近拐点. August. 20, 2019 07:44. . 从今天起，为期3天的第九届中日韩外长会议将在北京举行。自2日在泰国曼谷举行的“东盟+3”会谈后，韩国外交部长官康京和和日本外相河野太郎时隔18天再次会面。以此次会谈为开端，韩日两国面前将陆续出现重大的拐点。24日是《韩日军事情报保护协定》的延长期限，28日是日本把韩国排除在“白色清单”之外措施的实施之日。 自7月初日本实施出口限制后，像“迎面驶来的列车”一样的韩日关系，以文在寅总统的光复节祝词为契机，迎来了转换的机会。文在寅总统提议说：“即使现在，只要日本走上对话与合作之路，我也会欣然握手。”日本媒体和知识分子之间也发出了敦促对话和的声音。 韩国政府对是否延长《韩日军事情报保护协定》保持战略模糊性，正在等待日本转变态度。对于《韩日军事情报保护协定》本身，日本政府已经表明了将维持的立场，美国也通过各种机会表明了希望延长的立场。但是，如果日本采取使韩日关系进一步恶化的“无理手段”，韩国国内对延长《韩日军事情报保护协定》的批判论将愈演愈烈。 韩国在日本实行出口限制之后，曾推动扩大独岛防御演习规模的方案，但是又表现出了如果韩日关系不进一步恶化就缩减为往年规模、非公开实施的方向转变。如果日本表现出转变的态度，可以考虑派遣祝贺使节团参加10月22日举行的德仁天皇登基仪式。 日本媒体也在呼吁两国政府作出让步，以改善两国关系。《朝日新闻》最近在社论中提议，以文在寅总统的光复节纪念词为契机，结束报复战，为改善关系进行对话。虽然球已到了日本一侧，但韩国政府也有必要持续发出对话和妥协的信号。就算为此，在此次韩日外长会谈上，也应充分发挥对话势头，找出改善两国关系的头绪。

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