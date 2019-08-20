全球电影节25冠王，29日上映影片《蜂鸟》导演金宝拉. August. 20, 2019 07:44. by 李?? baltika7@donga.com. 每个人都有一个小宇宙。将于本月29日上映的电影《蜂鸟》讲述了中学2年级学生“恩熙”(朴智厚饰)所拥有的小宇宙的故事。体重只有30克的小小身体，以每秒90次展翅的蜂鸟，与苦恼着与男朋友和家人、朋友之间的关系，为了得到爱而不断努力的恩熙的样子非常相似。 恩熙和在家长式的氛围中学习很好的哥哥、问题儿童姐姐一起生活。在与男朋友和后辈、朋友关系之间的岌岌可危的时候，唯一能交流感情的是汉文老师“英智”(金玺碧)。恩熙日常生活中出现的细小裂痕，与首尔圣水大桥倒塌事件紧密相关。 该作品通过平凡少女的日常生活，像一首叙事诗一样讲述了韩国社会的悲剧事件，在第69届柏林国际电影节等世界25个电影节上获得了导演奖、评委会大奖等诸多荣誉。恩熙的家—大峙洞银马公寓、补习学校、高呼“找出混日子的人”的老师、圣水大桥倒塌等充满“韩国式”背景的这部电影在国际电影节上受到各国评委的青睐。 金宝拉导演(38岁)19日在首尔铜雀区Art Nine与世界各国观众见面，确认了该片具有的普遍性力量。 “最近在意大利，我的腿要散架了，经历过很多灾难的日本观众都感谢我，说我抚慰了他们的心灵。更不用说为治愈因9.11恐怖事件受到的伤害而创办的美国纽约翠贝卡电影节(Tribeca Film Festival)的反应了。” 对幼年时期所经历的关系的不安、暴力的经验也是大家都认同的素材。“从剧本阶段开始，我就向世界各国的朋友、60多岁的教授和10多岁的青少年们执着地询问了他们的反应，确认了他们有着普遍的共识。送剧本的投资公司负责人曾给我讲过她小时候的事情。虽然最终没能得到投资，但当有人感到有同感时，就觉得将来有一天真的会很值钱。” 为了将特别嘈杂的大韩民国的1994年搬上银幕，在场所和道具的交涉上也下了很大功夫。奇迹般地确保了银马公寓的空房。辗转于金导演的父母家和各个道具室，用发现的相框和古老的全集套书、阳台上的植物装饰了恩熙家的房子。据说，银马公寓和开浦洞公寓商街等建筑在重建之前原封不动地保留了下来，因此1994年的情趣得以搬上银幕。 从金导演个人的幼年时代开始的故事在4年间对剧本进行了细致的修改，期间改编的部分更多了。但是就像英智老师给恩熙的一杯热茶一样，中学时期补习班老师给的“乌龙茶”的记忆原封不动地留在了电影中。 “小时候在汉文学院学到的《明心宝鉴》名文句也传到了我的耳朵里。戴着眼镜的老师虽然沉着冷静，但是很人性化，那时候的乌龙茶的感觉现在依然温暖地保留了下来。对透明地接受所有事情的孩子们来说，大人的小动作似乎给人生留下了痕迹。” 就像恩熙经历各种关系的“崩溃”成长一样，经历了桥梁和百货商店倒塌、船只沉没的灾难，韩国社会仍然在经历成长痛。 “少了一点被西欧人认可的渴望，希望我们能够一起思考，以更健康的方式拯救我们的社会。我们跑得太多，也取得了了不起的成就，但那么多人不是都病了嘛。”

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