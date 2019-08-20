Galaxy Note10也有可能以LTE机型上市？. August. 20, 2019 07:43. by 郭道英 now@donga.com. 作为第5代(5G)专用机型，三星电子即将在韩国上市的最新智能手机“盖乐世 Note10”以长期演进技术(LTE•4G)机型上市的可能性正在增大。 据移动通信业界19日透露，SK电讯和KT、LG U+等3家通信公司正在与三星电子协商推出盖乐世Note10 LTE机型。 由于盖乐世Note10在国外是以LTE机型、LTE•5G并行机型上市的，因此对于在国内只推出5G独立机型，从上市计划之初就出现了一些杂音。因为在国内5G市场尚未成熟的情况下，有观点认为限制了国内消费者的选择权。此前，三星电子之前的最新产品“盖乐世S10”在3、4月份连续推出了LTE机型和5G机型。 科学技术信息通信部和通信业界表示，为了方便用户，已向三星电子提出了推出盖乐世Note10 LTE机型的申请。对于电信运营商来说，开通高价的5G资费套餐是有利的，但有必要考虑那些不改变资费套餐，只想换智能手机的LTE用户。 三星电子计划从23日开始正式销售盖乐世Note 10 5G手机，暂时按计划推出产品。业内人士表示，“在美国推出的盖乐世Note10 LTE机型和在国内推出的5G机型价格基本持平。要想进一步推出国内版LTE机型，开发过程和场地测试等都需要一段时间。”

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