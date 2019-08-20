秋信守连续7个赛季轰出20记本垒打. August. 20, 2019 07:43. by 金培中 wanted@donga.com. “choo choo train”秋信守(37岁•得克萨斯骑警队)成为首位在美国职棒大联盟(MLB)赛场上连续3个赛季轰出20记本垒打的亚洲击球手。 19日，秋信守在美国得克萨斯州阿灵顿Globe Life公园球场举行的与明尼苏达双城队的主场比赛中，在本队2比3落后的第7局下半局作为首发击球手，他挥出的球棒击中救援投手戴森投出的时速154公里的球，轰出了越过左侧围墙的追平比分的本垒打。这是他自11日与密尔沃基队的比赛后，时隔7场比赛再次击出本垒打，并创造了新纪录。 秋信守是首位连续3个赛季打出20个本垒打的亚洲击球手。松井秀喜(45岁)等征服日本职业棒球的选手们转移到顶级联赛后，虽然投出了很多本垒打，但是距离持续不断出现本垒打还有着很大差距。秋信守在2017年击出22个本垒打，去年击出21个本垒打，今年又击出20个本垒打，状态十分稳定。凭借当天的记录，秋信守本垒打数超过20个的赛季增加到了“7个赛季”，进一步拉大了与松井秀喜(5个赛季)之间的差距。 得克萨斯队目前共进行了123场比赛，离赛季结束只有39场比赛可打，但出战117场比赛击出20个本垒打(场均0.17个)的秋信守今后有可能再击出6、7个本垒打。他也有望刷新自己在2010、2015、2017赛季创下的MLB个人最多记录22个本垒打。MBC Sports Plus解说员宋载宇(音)表示：“秋信守仅在去年上半赛季就击出了18个本垒打，虽然当时对‘本垒打职业生涯新高’充满期待，但最终未能实现。上个赛季下半赛季本垒打的节奏出现了大幅下降的倾向。虽然今年没有猛打，但一直表现良好，有望刷新纪录。” 据分析，虽然已近40岁，但他适应状况的能力很强，而且保持着同样的训练程序，这就是他拥有持续长打能力的原因。从去年开始安装抬起踏足再放下后进行打击的“踢腿击球法”的秋信守，为了弥补身体侧球的弱点，他在本赛季之前把原本击球时向左翼手方向移动的右脚向中外野手方向移动了约10厘米。因此，比起推打的本垒打，左撇子秋信守用力拉球击出的本垒打也随处可见。6月份一度达到三成的击球率最近下降到了二成六，秋信守以过去“推打”的样子逐渐摆脱了低迷。 秋信守从职业联赛初期开始，有比赛的日子上午4点半开始到赛场进行训练。超越程序的“习惯的力量”造就了今天的秋信守。宋解说员说：“虽然年纪大了，但每天都在进行和20多岁时一样的训练，所以力量还没有下降。” 另外，对于最近爆出的儿子放弃(韩国)国籍的争议，秋信守首次开口回应。17日与明尼苏达队的比赛之后，秋信守表示，“我知道(兵役问题)很敏感，但请别多想，这是为了孩子们的未来而做出的选择。即使在遇到同样的情况，也会做出同样的决定。家人为我牺牲过，现在我要为家人活着。”

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