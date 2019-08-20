蒂姆·库克会见特朗普，“苹果因为对华关税而难以（与三星）竞争”. August. 20, 2019 07:43. by 常驻华盛顿记者 李正恩、柳根亨记者 lightee@donga.com,noel@donga.com. 美国总统特朗普18日（当地时间）公开了苹果首席执行官蒂姆·库克对自己所说的“三星（与苹果不同）不用缴纳关税”的内容，并表示“正在对此进行思考”。 特朗普当天在结束在新泽西州的休假返回白宫的途中与记者们见面。被问到与蒂姆·库克的会面时，他回答说：“我和库克进行了非常好的会面。我非常尊敬他。”然后介绍了蒂姆·库克关于关税所说的内容。 特朗普表示：“库克主张的好的事例之一是，三星是（苹果）第一竞争者，三星的根基在韩国，所以（向美国出口时）不用缴纳关税。”“对于苹果来说，在与不用缴纳关税的非常好的公司竞争，缴纳关税是一件困难的事情。”特朗普还说：“我问他（三星）是多么好的竞争者？他说是一个非常好的竞争者”，“我认为他提出了非常有说服力的主张，对此我正在思考。” 蒂姆·库克16日与休假中的特朗普共进了晚餐。他似乎在会上提出了一个问题，其核心要义是，在中国生产的Iphone等苹果产品将成为美国对华关税对象，而竞争对手三星不是关税征收对象，因此很难确保苹果的竞争力。据悉，苹果Iphone的大部分产量都在中国组装生产，被认为是“美中贸易战”的主要受害企业。相反，三星电子向美国出口的大部分智能手机都产自越南、巴西等地，因此，美国关税给三星电子带来的打击并不大。 两人的会面是在特朗普政府（13日）宣布把原本从9月起对手机和笔记本电脑等中国产品征收10%追加关税的计划推迟到12月的三天后举行的。苹果暂时舒了一口气，但Airpods和苹果手表等从9月起将成为追加关税征收对象，IPhone和MacBook在12月15日之后也将成为关税对象。 特朗普总统当天表示将研究与蒂姆·库克的讨论内容，对此，有人担心“美中之间贸易战的火花会不会溅到三星身上”。但三星高层相关人士19日表示：“如果不对韩美自由贸易协定进行全面修改，实际上只对韩国产智能手机征收关税的可能性非常低。”韩国产手机通过1997年世界贸易组织信息技术协定的生效，被指定为零关税产品，在没有关税的情况下出口到美国。去年韩美重新协商自贸协定时，曾被列入征收关税的考虑对象，但被排除在修改案之外。实际上，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）和彭博社等美国媒体也更加关注特朗普政府今后放宽对美国主要企业产生影响的关税负担或采取提高这些企业价格竞争力的措施的可能性。 但是也有分析称，特朗普总统是想再次向三星电子施压，要求其对美国进行投资。特朗普总统6月底访问韩国时，与韩国企业家会晤时，赞扬三星电子副会长李在镕等，敦促扩大对美投资，并在推特上登出文章，称三星电子将于2017年在美国建厂。

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