文在寅：“南北关系要像摆弄玻璃器皿一样小心”. August. 20, 2019 07:44. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统就南北关系表示：“就像处理易碎的玻璃器皿一样，需要小心翼翼一步一步前进的慎重态度。” 文在寅19日在首席秘书和秘书会议上表示：“只有双方共同努力，多做有助于对话的事情，少做妨碍对话的事情，对话才能取得成功。”朝鲜针对文在寅总统大放厥词，称其为“煮熟的牛头（可笑之极）”，并持续进行导弹挑衅。对此，文在寅事实上是希望保持克制。 文在寅接着表示：“应该具有理解对方立场，换位思考的智慧和诚意”，“政府会像迄今所做的那样，不会失去重心，将会毫不动摇地前进。”文在寅在去年3月对话局面正式开启时，也曾就南北问题表示：“要像摆弄玻璃器皿一样处理。” 文在寅还重申了对和平经济的意志。文在寅再次提到光复节贺词中所说的：“和平经济是我们未来的核心挑战和机会”，“包括韩朝美在内的有关国家和我们所有人都应该像珍惜千金一样珍惜现在的机会，一定要拯救现在的经济。”

한국어