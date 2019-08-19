危机的香港“一国两制”……中国政府要克制以防止流血事件. August. 19, 2019 10:14. . 昨天是周日，香港也爆发了大规模示威。在市民团体、民间人权战线等主导下在维多利亚公园举行的集会，虽然有数十万人参加，但在公园仅停留15分钟并依次离开的“流水式”示威，努力阻止与警方的冲突。“遣返法”风波后，持续10周以上的香港混乱和不安已度过难关，但一触即发的危机状况仍在持续。 香港事态随着时间的推移，示威在激化，当局的应对也变得强硬，流血冲突依然令人担心。12日，在示威队伍占领香港国际机场，在机场对两名中国人实施暴力，中国军方将此定为“恐怖袭击”，并表示“离香港只有10分钟的车程”，强烈暗示将投入军队。在昨天的大雨中，主办方表示希望示威能和平进行，呼吁示威者保持克制，强调和平理性非暴力的“和理非集会”。 香港是通过自由民主主义和市场经济象征性地代表亚洲价值的地方。虽然此次示威是3月“遣返法”预告立法后引发的，但今年是香港回归中国22周年，其基础是“一国两制”受到严重破坏的危机意识。如果香港发生流血事件，中国难免会因为30年前天安门事件的暴压政治而遭到反人权体制的指责。习近平主席应作出明智的判断。 在作为国际航空和物流枢纽的香港，如果发生“第二次天安门事件”，国际社会也将不可避免地受到政治、经济上的影响。中国当局应该铭记，特朗普总统在将贸易谈判和香港问题联系起来时施压称“不想看到暴力镇压”，如果香港发生不光彩的事件，中国将会受到来自美国的强大压力。 香港内部也有人提出，应克制不必要的过激示威。因为过激的示威会带来强硬镇压的借口，香港人主张的大义也会褪色。

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